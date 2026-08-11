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यूरिक एसिड को कम करने में मददगार हो सकती हैं ये 5 सब्जियां, अपनी डाइट में जरूर करें शामिल

Uric Acid Control Vegetables: अगर आप यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ 5 सब्जियों को जरूर शामिल करना ही चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 11, 2026, 1:33 PM IST
यूरिक एसिड को कम करने में मददगार हो सकती हैं ये 5 सब्जियां, अपनी डाइट में जरूर करें शामिल

Uric Acid Control Vegetables: आजकल खराब खानपान और बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से हमारी हेल्थ पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है. कई लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है. शरीर में यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ने पर पैरों के अंगूठे, घुटनों और जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी परेशानियां भी काफी ज्यादा हो सकती हैं और यही नहीं और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या की रोकथाम करने वाली चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है. अगर आप भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए सब्जियों का सेवन करना चाहती हैं, तो आप कुछ 5 सब्जियों को कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

यूरिक एसिड को कम करने वाली 5 सब्जियां

और पढ़ें: बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 सब्जियां, सेहत भी रहेगी एकदम फिट

1. लौकी

अगर आप यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कुछ सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ पर काफी अच्छा असर डालता है. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी बेहद जरूरी है, क्योंकि किडनी शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मददगार होती है.

2. खीरा

आप अगर यूरिक एसिड को कम करना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में खीरे को भी जरूर शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या में पर्याप्त पानी पीना महत्वपूर्ण होना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है.

3. गाजर

गाजर को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इसमें फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं.फाइबर से भरपूर सब्जियां सामान्य रूप से हेल्दी डाइट माना जाता है.

4. शिमला मिर्च

शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको रोजाना अपनी डाइट में शिमला मिर्च को शामिल करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा तेल में तलने के बजाय कम तेल में पकाकर आप खा सकते हैं.

5. कद्दू

कद्दू सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप अपनी डाइट में इसको शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाते हैं. कद्दू की सब्जी बनाते समय ज्यादा तेल, नमक और मसालों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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