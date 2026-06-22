ऐसे 5 वॉर्निंग साइन जो बताते हैं कि खराब हो रहा है आपका लिवर, नजरअंदाज करना पड़ेगा सेहत पर भारी

Liver Damage Warning Signs: लिवर खराब होने पर हमारा शरीर हमें कई सारे संकेत देता है, जिसको हमें गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं, वॉर्निंग साइन कौन-कौन से हैं.

Written by: Ritika
Published: June 22, 2026, 1:37 PM IST
(Pic credit-pexel)
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  • लिवर हमारे शरीर का खास हिस्सा है, जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है.
  • लगातार थकान और कमजोरी लिवर खराब होने का शुरुआती संकेत हो सकता है.
  • भूख कम लगना और बिना वजह तेजी से वजन घटना भी लिवर खराब होने का संकेत हो सकता है.
  • लिवर से जुड़े कोई भी लक्षण दिखने पर नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Liver Damage Warning Signs: लिवर हमारे शरीर का बेहद ही खास अंग माना जाता है. जो भोजन को पचाने, शरीर से गंदगी को निकालने और पोषक तत्वों को स्टोर करने का काम करता है इसलिए इसका हमेशा हेल्दी रहना और इसको हमेशा फिट रखना बेहद ही जरूरी होता है. आज की खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, शराब का अधिक सेवन शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई सारी दिक्कतें शरीर में नजर आती है और यही नहीं ये लिवर को भी काफी ज्यादा खराब कर देता है. लिवर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती ही चली जाती है. लिवर खराब होने की शुरुआत में शरीर आपको कई सारे संकेत देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो इसको आम संकेत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही कारण है कि समस्या बढ़ती ही चली जाती है. आज आपको 5 वॉर्निंग साइन के बारे में बताते हैं, जो बताते हैं कि आपका लिवर खराब है. आइए जान लीजिए.

लिवर खराब होने के 5 वॉर्निंग साइन

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1. लगातार थकान और कमजोरी

लिवर खराब होने के शुरूआती लक्षणों में से एक है, कि लगातार थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है. दिनभर थकान, सुस्ती और कमजोरी बिना काम के अगर आपको हो रही है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है. यदि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह आपको जरूर लेनी है.

2. पेट में सूजन और दर्द

लिवर की समस्या होने पर पेट में सूजन और दर्द की समस्या आपको बनी रह सकती है, इसलिए इस समस्या को आम बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है वरना दिक्कतें काफी ज्यादा भी बढ़ सकती है. यदि यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज न करें.

3. त्वचा और आंखों में पीलापन

लिवर खराब होने पर त्वचा और आंखों में पीलापन काफी ज्यादा नजर आने लगता है, इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लिवर खराब होने का सबसे स्पष्ट संकेत आपको यही से मिल जाता है.

4. भूख कम लगना

अगर आपको लिवर से जुड़ी समस्या है, तो भूख कम लगने जैसी समस्या काफी ज्यादा हो सकती है. बिना किसी विशेष कारण के वजन भी आपका बढ़ने लगता है. खाने की इच्छा कम होने लगती है.

5. त्वचा में खुजली

त्वचा में खुजली अगर अधिक मात्रा में हो रही है, तो ये लिवर से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं. ये लक्षण लिवर की गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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