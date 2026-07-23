डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए एकदम बेस्ट हैं ये 5 योगासन, शुगर लेवल हमेशा रहेगा नियंत्रित

Diabetes Control Yoga Asanas: अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आप कुछ योगासन को कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-pexel)

Diabetes Control Yoga Asanas: आजकल बदलते मौसम के साथ-साथ शरीर में कई दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है. डायबिटीज आज के समय में एक ऐसी दिक्कत है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं और यही नहीं खराब खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, तनाव और अनियमित लाइस्टाइल से इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. डायबिटीज को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन सही खानपान, नियमित व्यायाम और योग की मदद से आप अपनी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं. काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है. योग न केवल ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने का काम करती है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से योगासन को आप आसानी से कर सकते हैं.

डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले योगासन

1. मंडूकासन

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और संतुलित रखना चाहते हैं, तो आप मंडूकासन को कर सकते हैं. ये आसान करना बेहद ही आसान है. इस आसन में पेट के हिस्से पर हल्का दबाव पड़ता है. अगर आप रोजाना इसको करते हैं, तो आपको कमाल के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे.

2. अर्ध मत्स्येन्द्रासन

आप रोजाना अर्ध मत्स्येन्द्रासन को कर सकते हैं. इसको करने के बाद आप एकदम फिट नजर आएंगे. यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको रोजाना इसको करना ही चाहिए.

3. भुजंगासन

आपको रोजाना भुजंगासन को भी करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. भुजंगासन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ आपको तनाव से भी काफी हद तक दूर रखता है. इसको करने के और भी कई तरह-तरह के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे.

4. धनुरासन

आप रोजाना सुबह के समय धनुरासन को भी कर सकते हैं. ये आसान आपकी कई बीमारियों को दूर रखने का काम करता है. 15–20 सेकंड तक के लिए आप इसको रोजाना कर सकते हैं. पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी आपको रोजाना इसको करना ही चाहिए.

5. वज्रासन

वज्रासन भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. यह पाचन सुधारने और शरीर को रिलैक्स रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमद होता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए स्वस्थ पाचन भी ब्लड शुगर मैनेजमेंट करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.