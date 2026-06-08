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कमर की अकड़न से राहत पाने के लिए सुबह रोजाना करें ये 5 योगासन, तनाव भी होगा कम

Yoga for Back Stiffness: कमर में अकड़न और दर्द की समस्या से अगर आप परेशान हैं, तो आपको खास योगासन के बारे में बताते हैं, जिसको आपको रोजाना करने ही चाहिए. आइए जान लीजिए.

Written by: Ritika
Published: June 8, 2026, 10:52 AM IST
(pic credit- pexels)
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Yoga for Back Stiffness: कई बार घंटों एक ही जगह पर बैठे रहने से हमारा शरीर काफी ज्यादा अकड़ना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उससे जुड़ी कई बीमारियों के भी आप शिकार हो जाते हैं. घंटों बैठकर काम करने, गलत पोस्चर, शारीरिक गतिविधियों को न करना, बढ़ते तनाव के कारण कमर में अकड़न और दर्द की समस्याएं काफी ज्यादा होने लगती है. कई लोगों की रोजमर्रा की में ये तो हमेशा के लिए जैसे शामिल ही हो गया है. समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो ये काफी गंभीर समस्या का भी रूप ले लेती है. योग से सारी दिक्कतें दूर होती हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके योगासन को करना शुरू करते हैं, तो कई सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से योगासन को आप कर सकते हैं.

कमर की अकड़न से राहत पाने के लिए योगासन

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1. बटरफ्लाई पोज

बटरफ्लाई पोज आपके लिए लिए एक बेस्ट योगासन है, जो लोग लंबे समय तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उनको 15 मिनट निकालकर इसको एक बार जरूर सुबह के समय करके देखना चाहिए. मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है और आपका शरीर भी मजबूत रहता है.

2. बालासन

बालासन भी आपके लिए बेस्ट योगासन है. अगर आप इसको करते हैं, तो आपको कई सारी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है. बालासन शरीर को आराम देने वाला योगासन होता है, जो तनाव को भी दूर रखता है और साथ ही कमर और पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है.

3. ड्रैगन पोज

अगर आप शरीर में होने वाली चीजों से काफी ज्यादा परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप ड्रैगन पोज को कर सकते हैं. शरीर की गतिशीलता बढ़ाने में भी ये मददगार होता है. सुबह के समय करेंगे, तो कमाल के असर नजर आ सकते हैं.

4. मार्जरीआसन

मार्जरीआसन भी आसान आपके लिए बेस्ट साबित होता है. कमर और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के साथ-साथ मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होता है. पीठ की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और साथ ही तनाव को भी कम करता है.

5. सेतु बंधासन

सेतु बंधासन अगर आप करते हैं, तो शरीर में कमाल के असर देखने को मिलते हैं. कमर, कूल्हों और रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ कमाल के असर आपको मिलते हैं. बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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