दही से जुकाम होता है? रात में नहीं खाना चाहिए? क्या आपको भी ये बातें लगती हैं सच? तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर

दही को लेकर अक्सर कई तरह की बातें कहीं जाती हैं, जैसे दही को रात में नहीं खाना चाहिए, ठंड में दही खाने से सर्दी जुकाम की समस्या होने लगती है. ऐसे में कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे.

हम में से कई लोग रोजाना खाने के साथ दही खाना पसंद करते हैं. ये भारतीय रसोई में सदियों से शामिल है. सेहत के लिहाज से भी दही को अच्छा माना जाता है, यह पाचन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. कई लोग इसे स्किन और बालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि दही को लेकर अक्सर लोग कई तरह की बातें करते हैं जैसे लोग कहते हैं कि दही से जुकाम-खांसी हो जाती है, वजन बढ़ता है या पेट खराब होता है.

वहीं कुछ इसे हर समस्या का रामबाण मानते हैं, जाहिर है ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में भी घूमते होंगे, ऐसे में आज हम आपके लिए इन सवालों के जवाब लेकर आए हैं, हालांकि इन सवालों के जवाब हम नहीं बल्कि महाराष्ट्र के होमियोपैथ डॉक्टर डॉ. सयाजीराव गायकवाड़ दे रहे हैं. उन्होंने हाल ही में X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में दही से जुड़े सबसे आम मिथकों को तोड़ा है. असल में दही न तो फायदेमंद है और न ही हानिकारक सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे और कितनी मात्रा में खाते हैं और आपका शरीर इसे कैसे लेता

मिथक 1: दही खाने से होती है जुकाम, खांसी और साइनस की समस्या-

अक्सर आक्सर सुना होगा कि दही खाने से जुकाम, खांसी और साइनस की समस्या हो जाती है हालांकि डॉक्टर गायकवाड़ का कुछ और ही मानना है. वो कहते हैं कि दही से म्यूकस बनता है या सांस की बीमारियां होती हैं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. अगर किसी को दही खाने के बाद तकलीफ होती है तो ऐसा उसकी सेंसिटिविटी की वजह से है, न कि दही के अन हेल्दी होने की वजह से है. कई लोगों को ठंडी चीजें सूट नहीं करतीं, से ही कई लोगों को दही भी सूट नहीं करता है.

मिथक 2: रात में दही नहीं खाना चाहिए

अक्सर लोग कहते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए हालांकि डॉक्टर गायकवाड़ कहते हैं कि रात में दही खाने पर कोई सख्त पाबंदी नहीं है अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो प्लेन दही डिनर में बिल्कुल खा सकते हैं. समस्या तब आती है जब दही को भारी, तला-भुना या मीठे के साथ मिलाकर खाया जाए. सादा दही रात में भी पाचन में मदद करता है

मिथक 3: दही से बढ़ता है वजन?

कई लोग मानते हैं कि दही खाने से वजन बढ़ता है हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मिथक है. दही में प्रोटीन भरपूर होता है और प्रोबायोटिक्स मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं. नियमित दही खाने से भूख कंट्रोल रहती है और फैट लॉस में मदद मिलती है. स्टडीज की मानें तो दही मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार करता है, जिससे तेजी से वजन कम होता है.

मिथक 4: दही पाचन के लिए सही नहीं है-

कई लोग तो ये भी मानते हैं कि दही पाचन के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. ताजा दही तो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. यह लैक्टोज को पचाने में मदद करता है, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है और आंतों को बैलेंस रखता है. समस्या तब होती है जब दही बहुत ज्यादा खट्टा (ओवर-फर्मेंटेड) हो, ज्यादा मात्रा में या खराब क्वालिटी का हो.

मिथक 5: खाने के साथ दही नहीं खाना चाहिए-

हम में से कई लोग खाने के साथ दही खाते हैं, ऐसे में कई लोग कहते हैं कि खाने के साथ दही नहीं लेना चाहिए. हालांकि भारतीय थाली में सदियों से दही शामिल है. डॉ. गायकवाड़ बताते हैं कि खाने के साथ दही खाने से पोस्ट-मील ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होता है, मिनरल्स बेहतर अब्सॉर्ब होते हैं और पाचन सुधरता है. यह आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में सपोर्टेड है.

मिथक 6: डायबिटीज वालों को नहीं खाना चाहिए दही-

कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि डायबिटीज वालों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए. हालांकि डॉक्टर गायकवाड़ कहते हैं कि प्लेन, बिना चीनी वाला दही का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और गट हेल्थ सुधारता है. डायबिटीज वाले लोग नियंत्रित मात्रा में (डॉक्टर की सलाह से) से इसका सेवन कर सकते हैं.

