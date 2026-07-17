कहीं आप भी गलत तरह से तो नहीं कर रहे हैं डायटिंग? ये 7 संकेत दिखें तो समझ जाएं कि बॉडी बनने की बजाय बिगड़ रही है

वजन कम होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, अगर गलत तरीके से वेट लॉस किया जाए तो शरीर कई चेतावनी संकेत देने लगता है. जानिए वे 7 लक्षण, जो बताते हैं कि आपकी डाइट सेहत सुधारने की बजाय नुकसान पहुंचा रही है.

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गलत तरीके से वजन घटाने पर शरीर कई चेतावनी संकेत देने लगता है

लगातार भूख, बाल झड़ना, थकान और मूड स्विंग्स पोषण की कमी के संकेत हो सकते हैं

कब्ज, एसिडिटी, अनियमित पीरियड्स और खराब नींद भी अनहेल्दी वेट लॉस की निशानी हैं

संतुलित डाइट, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और विशेषज्ञ की सलाह से ही सुरक्षित तरीके से वजन घटाएं

आजकल बढ़ता वजन लगभग हर किसी के लिए मुसीबत बना हुआ है. हर कोई चाहता है कि वो एकदम फिट नजर आए. ऐसे में हम में से कई लोग घंटों जिम में पसना बहाते हैं. ऐसे में जब वजन चेक करते हैं और ये कम आता है तो हम बेहद खुश हो जाते हैं. हालांकि हमेशा स्केल पर वजन कम दिखना अच्छा नहीं होता है, बल्कि हमारा शरीर क्या संकेत दे रहा है, उसपर भी ध्यान देना होता है. केवल वजन कम होना ही हमेशा अच्छी बात नहीं होती, कभी-कभी तेजी से वजन घटाने की कोशिश में हमारे शरीर को बीमार कर सकती है.

हाल ही में फिटनेस कोच keeping_it_narrow के इंस्टाग्राम पेज पर बताया गया है कि अगर आपका हेल्दी तरह से वेटलॉस नहीं हो रहा है तो आपका शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जिनपर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए, अगर ये 7 संकेत दिखें तो समझ लें कि आपका प्लान उल्टा असर कर रहा है और आपका शरीर कमजोर हो रहा है.

1. पूरे दिन खाना ही खाना सोचते रहना-

अगर आप डाइट कर रहे हैं, लेकिन आप दिन भर खाने के बारे में ही सोच रहे हैं, बार-बार क्रेविंग हो रही है या खाने का मन ही नहीं भर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही है, मतलब आप सही से डाइटिंग नहीं कर रहे हैं.

2. बाल झड़ना और चेहरे का डल लगना-

अगर आपके बाल लगातार गिर रहे हैं और चेहरा डल पड़ता जा रहा है तो इसपर तुरंत ध्यान दें. ये संकेत है कि शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और अच्छा फैट नहीं मिल रहा. तेजी से वजन घटाने वाली डाइट इनकी कमी कर देती है या हम सही तरह से डाइट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं.

3. हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना-

अगर आपको हमेशा थकान महसूस होती है और वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं होती है, काम में मन नहीं लगता और छोटी-छोटी बातों में थक जाते हैं? तो समझ जाएं कि आप बहुत कम कैलोरी ले रहे हैं यानी शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है.

4. मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन-

बिना वजह गुस्सा आना, उदास रहना या ज्यादा भावुक हो जाना, ये सब भी खराब डाइटिंग के संकेत होते हैं. भूख और पोषण की कमी से मूड खराब हो जाता है.

5. कब्ज और एसिडिटी की समस्या-

कई बार डाइट करने वालों को कब्ज और एसिडिटी की समस्या होने लगती है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं. पेट साफ नहीं हो रहा, एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब है कि फाइबर कम खाने, पानी कम पीने और बहुत कम खाने से पाचन तंत्र प्रभावित हो रहा है.

6. पीरियड्स अनियमित होना या बंद होना-

अगर डाइट करने के बाद भी आपको पीरियड्स सही से नहीं आ रहे हैं तो ये कमजोर का संकेत है. पीरियड्स अनियमित होना या रुक जाना हार्मोन असंतुलन की वजह से होता है. इसका साफ मतलब है कि शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा.

7. रात को अच्छी नींद न आना-

बार-बार नींद टूटना, सोने में दिक्कत या सुबह भी थकान महसूस होना ये सब सही पोषण न मिलने के संकेत हैं, इससे से नींद खराब हो जाती है, जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है.

क्या करें अगर ये संकेत दिखें?

सिर्फ वजन कम करना सही नहीं है, इसके बजाय स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें. संतुलित डाइट लें, इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, अच्छी चर्बी और फाइबर सब शामिल करें. धीरे-धीरे वजन घटाएं. अच्छी नींद, पानी और व्यायाम को जरूरी बनाएं, जरूरत हो तो फिटनेस कोच या डॉक्टर से सलाह लें.