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नींबू पानी या Apple Cider Vinegar...वजन घटाने के लिए क्या ज्यादा बेहतर?

ACV vs Lemon Water: आजकल बढ़ते वजन से हर कोई परेशान है, ऐसे में इसे कम करने के लिए हम में से कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं तो कुछ Apple Cider Vinegar, हालांकि दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है आइए जानते हैं.

Published date india.com Published: March 17, 2026 2:37 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
नींबू पानी या Apple Cider Vinegar...वजन घटाने के लिए क्या ज्यादा बेहतर?

#HumFitTohIndiaHit: आज के समय में कुछ परेशानियां तेजी से पैर पसार रही हैं, जिनमें से एक है बढ़ता वजन, जो दिखने में तो भद्दा लगता ही है साथ ही साथ अपनी संग कई खतरनाक बीमारियां भी लेकर आता है. शरीर के कुछ अंगों पर चर्बी तेजी से चढ़ती है, जिनमें से एक है पेट. पेट की चर्बी आसानी से पीछे नहीं चोड़ती है. आजकल लगभग हर कोई पेट की चर्बी यानी बेली फैट घटाने के लिए घरेलू नुस्खे ढूंढ रहा है.

जब भी बेली फैट को कम करने की बात आती है तो सबसे पहले दो चीजों का नाम आगे आते हैं. ACV (सेब का सिरका) और नींबू पानी. इन दोनों को सुबह खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है, हालांकि अक्सर ये सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा सच में ज्यादा तेजी से काम करता है? और बेली फैट कम करने के लिए क्या ज्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं.

ACV (Apple Cider Vinegar)

पहले Apple Cider Vinegar की बात करते हैं, जिसे हिंदी में सेब का सिरका कहते हैं, इसमें एसिटिक एसिड होता है. कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इसके सेवन से भूख कम लगती है, खाने के बाद ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, थोड़ी-बहुत वजन कम होने में मदद मिल सकती है, खासकर पेट की चर्बी पर हल्का असर दिख सकता है.

कैसे पिएं?

अब बात आती है कि इसका सेवन कैसे करें? इसके लिए 1-2 चम्मच ACV को एक गिलास पानी में मिलाकर पीएं. इसका स्वाद काफी खट्टा होता है, ऐसे में इसे शहद या नींबू के साथ मिलाकर पिएं. इससे पाचन बेहतर होता है, ब्लोटिंग कम होती है और कुछ लोगों को वजन घटाने में मदद मिली है. हालांकि बहुत ज्यादा पीने से दांतों की एनामेल खराब हो सकती है, गले में जलन हो सकती है या पेट खराब हो सकता है. इसीलिए इसे हमेशा पानी में मिलाकर पिएं.

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नींबू पानी –

बेली फैट को कम करने में दूसरा नाम नींबू पानी का आता है. ये बेहद सिंपल और आम है. इसमें विटामिन C भरपूर होता है. इसके सेवन से शरीर अच्छी तरह हाइड्रेट रहता है, पाचन में सुधार होता है, इम्यूनिटी बढ़ाती है,
सुबह पीने से एनर्जी मिलती है और हल्का फील होता है. हालांकि नींबू पानी सीधे फैट नहीं जलाता, लेकिन ये शरीर को डिटॉक्स जरूर करता है और ज्यादा पानी पीने की आदत डालता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.

कैसे पिएं?

अब जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है. इसके लिए सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीएं.

ACV VS नींबू पानी –

अगर आपका पूरा फोकस बेली फैट को कम करने पर है तो ACV थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है, हालांकि अगर आप सुरक्षित, आसान और रोजाना पीने वाली चीज चाहते हैं तो नींबू पानी बेहतर है. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोनों को मिलाकर पीना ACV + नींबू पानी. कई लोग इसे फॉलो करते हैं.

दोनों को मिलाकर कैसे बनाएं

  • 1 गिलास गुनगुना पानी
  • 1 चम्मच ACV
  • आधा नींबू का रस
  • स्वाद के अनुसार थोड़ा शहद (ऑप्शनल)

इन सभी को मिलाकर सुबह खाली पेट पीएं. हालांकि कोई भी ड्रिंक जादू का काम नहीं करती है, ऐसे में वजन कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज भी जरूरी हैं. रोज 30-45 मिनट वॉक करें, ज्यादा प्रोटीन और फाइबर खाएं. अगर आपको एसिडिटी, अल्सर या कोई बीमारी है तो डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें. ज्यादा मात्रा में कभी न पिएं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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