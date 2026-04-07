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Aiims Gastro Doctor Warns Fatty Liver Patients Must Avoid These 3 Drinks Know About These

AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी, Fatty liver के मरीजों के लिए जहर हैं ये 3 ड्रिंक्स ! आज ही बना लें दूरी

#FitIndiaHitIndia : फैटी लिवर के मरीजों को हर चीज का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए, ऐसे में AIIMS के डॉक्टर ने हाल में 3 ड्रिंक्स को लेकर चेतावनी दी है. इनके सेवन से समस्या और बढ़ सकती है.

World Health Day 2026:आजकल खराब लाइफस्टाइल कई बड़ी बीमारियों की वजह बन रही है, जिनमें से एक है फैटी लीवर की समस्या. पिछले कुछ सालों में फैटी लीवर के मरीज काफी तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में हाल ही में AIIMS गैस्ट्रो डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि रोजमर्रा की कुछ आम ड्रिंक्स फैटी लीवर की समस्या को तेजी से बढ़ा सकती हैं. ऐसे में अगर आप भी फैटी लीवर के मरीज हैं तो आज ही इन ड्रिंक्स को अपनी डाइट से हटा दें.

डॉ. सौरभ सेठी (AIIMS ट्रेंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट) ने बताया कि अगर आपके लीवर में फैट जमा हो रहा है तो इन 3 ड्रिंक्स को तुरंत अपनी लिस्ट से हटा दें. ये न सिर्फ लीवर फैट बढ़ाती हैं, बल्कि इंसुलिन रेसिस्टेंस और सूजन को भी बढ़ाती हैं. आइए जानते हैं इन 3 ड्रिंक्स के बारे में.

क्या है Fatty liver की समस्या?

आपने अक्सर सुना होगा कि हम में से कई लोगों को फैटी लीवर की परेशानी होती है, लेकिन आइए जानते हैं कि ये होता क्या है? Fatty liver की समस्या तब होती है जब लीवर की कोशिकाओं में 5% से ज्यादा फैट जमा हो जाता है. यह मुख्य रूप से मोटापा, डायबिटीज, अनहेल्दी डाइट और कुछ ड्रिंक्स के चलते होता है, हालांकि समय पर ध्यान देने पर इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह सूजन (NASH), फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक पहुंच सकता है.

डॉ. सौरभ सेठी के अनुसार Avoid करें ये 3 ड्रिंक्स-

1. शुगरी सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स (Sugary Sodas like Coke, Pepsi)-

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आजकल छोटा हो या बड़ा हर कोई शुगरी सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स का खूब शौकीन होता है. हालांकि ये शरीर के लिए लिक्विड पॉइजन की तरह काम करती हैं. इनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या चीनी होती है, जो लीवर पर अटैक करती हैं.

क्यों नुकसानदायक?

दरअसल में फ्रक्टोज लीवर में फैट प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फैट ब्रेकडाउन कम करता है

इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है

खाली कैलोरी से वजन बढ़ता है, जो फैटी लीवर को और बदतर बनाता है

2. अल्कोहल (Alcohol )-

शराब की लत इन दिनों तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है. वैसे को इसका सेवन हर किसी के लिए खराब है, लेकिन ये फैटी लीवर के मरीजों को खास तौर पर नुकसान पहुंचाता है, फिर चाहे वो बीयर, वाइन या व्हिस्की हो.

क्यों नुकसानदायक?

दरअसल में अल्कोहल लीवर की कोशिकाओं को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है

फैट जमा होने के साथ-साथ सूजन और लीवर डैमेज को बढ़ाता है

अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज (AFLD) का मुख्य कारण है

ऐसे में फैटी लीवर डायग्नोस होने पर शराब को पूरी तरह छोड़ दें

3. स्पोर्ट्स ड्रिंक्स / एनर्जी ड्रिंक्स (Sports Drinks & Energy Drinks)-

आजकल ports Drinks & Energy Drinks पीने का खूब चलन है. हालांकि ये ड्रिंक्स जितना एनर्जी देती हैं, उतना ही नुकसान भी पहुंचाती हैं. इनमें छिपी चीनी और आर्टिफिशियल इंग्रीडिएंट्स लीवर पर बोझ डालते हैं.

क्यों है नुकसानदायक?

इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, जो लीवर में फैट को बढ़ाता है

इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पर अतिरिक्त कैलोरी लीवर की प्रोसेसिंग को प्रभावित करती है

नियमित इस्तेमाल इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ावा देता है

इनकी जगह क्या पिएं?

डॉक्टर ने बताया इनकी जगह पर सादा पानी या स्पार्कलिंग वॉटर को चुनें

ब्लैक कॉफी पिएं

ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन करें

बीटरूट जूस लें

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