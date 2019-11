न्यूयॉर्क: यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वायु प्रदूषण विषाक्तता (toxicity) बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती है. इसके लिए उन्होंने भारत और दक्षिण एशिया से वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है.

यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक फोर ने हाल ही में भारत का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा कि कैसे बच्चे वायु प्रदूषण के गंभीर परिणामों से पीड़ित रहते हैं. फोर ने कहा कि हवा की गुणवत्ता संकट के स्तर पर थी. आप एयर फिल्ट्रेशन मस्क के पीछे से भी जहरीले कोहरे की गंध ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण बच्चों को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है और इसका प्रभाव जीवन देने वाले अंगों पर भी पड़ता है क्योंकि उनके पास छोटे फेफड़े होते हैं, वयस्कों की तुलना में दोगुनी तेजी से सांस लेते हैं और उनके प्रतिरक्षा क्षमता में भी कमी होती है.

I was just in South Asia where I saw first-hand how children continue to suffer from the dire consequences of air pollution.

Children have a right to live in a clean environment and to breathe clean air. We must act now. https://t.co/vSpiCoLz4S

— Henrietta H. Fore (@unicefchief) November 6, 2019