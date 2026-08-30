EnglishHindi

हड्डियां को फौलादी बनाने के लिए दूध के अलावा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ये 5 चीजें, रहेंगे हमेशा फिट

Foods For Strong Bones: अगर आप हड्डियां को फौलादी बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ 5 चीजों का सेवन कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 30, 2026, 1:24 PM IST
हड्डियां को फौलादी बनाने के लिए दूध के अलावा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ये 5 चीजें, रहेंगे हमेशा फिट

Foods For Strong Bones: मजबूत शरीर के लिए मजबूत हड्डियों का होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, आजकल लोग हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए काफी कुछ अपनी डाइट में शामिल करना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं. उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की मजबूती बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है. जब भी हड्डियों की सेहत की बात होती है तो सबसे पहले दूध का नाम सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है. आप अपनी डाइट में सिर्फ दूध पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो कई दूसरी चीजों को भी आप जरूर शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हड्डियों को मजबूत रखने के लिए केवल कैल्शियम ही नहीं, बल्कि पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन D,मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और अन्य पोषक तत्वो की भी जरूरत होती है. आइए आपको बताते हैं.

हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए 5 जरूरी चीजें

और पढ़ें: चीनी की जगह अपनी डाइट में आज से ही शामिल करें ये 5 चीजें, वजन बढ़ने की टेंशन भी होगी दूर

1. बादाम और दूसरे नट्स

अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप बादाम और दूसरे नट्स को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं. इसमें मैग्नीशियम, प्रोटीन और कुछ मात्रा में कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं.

2. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियों को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने में मददगार होता है. पालक, मेथी, सरसों का साग और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत भी माना जाता है.

3. दाल और बीन्स

आपको अपनी डाइट में दाल और बीन्स को भी शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा फिट और बीमारियों से दूर रखने में मददगार होता है. इन्हें रोजाना के खाने में शामिल आप कर सकते हैं.

4. तिल

हड्डियों की मजबूती के लिए तिल को शामिल कर सकते हैं. छोटे से दिखने वाले तिल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें कैल्शियम के साथ-साथ मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं.

5. रागी

रागी को भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं. इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए यह हड्डियों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. आप रागी से रोटी, डोसा, चीला या दलिया बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.