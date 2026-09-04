बैचेनी ही नहीं ये 5 लक्षण भी होते हैं एंग्जायटी के संकेत, समय रहते पहचानकर पा सकते हैं राहत

Anxiety Symptoms: बैचेनी ही नहीं एंग्जायटी के काफी सारे संकेत होते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए.

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Anxiety Symptoms: आज के समय लोगों को काफी ज्यादा तनाव रहते हैं, जिस कारण वो कई तरह-तरह की समस्या से परेशान ही रहते हैं. लोगों को काफी सारी बीमारियां भी लग जाती है और शिकार हो जाते हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता महसूस होना आम बात है. ऑफिस का दबाव, पढ़ाई, रिश्तों से जुड़ी परेशानियां, आर्थिक चिंता या भविष्य को लेकर लोगों में अक्सर देखने के लिए मिलता ही है, जो लोगों को अंदर ही अंदर डराता है. जब चिंता बार-बार होने लगे, लंबे समय तक बनी रहे और रोजमर्रा के काम, नींद या रिश्तों पर असर डालने लगती है, तो ये खतरनाक मोड़ ले लेती है. इसे केवल सामान्य तनाव समझकर नजरअंदाज काफी लोग करते हैं और ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए. एंग्जायटी के और संकेत भी होते हैं, जिसकी समय रहते आपको पहचान कर लेनी बेहद ही जरूरी होती है, आइए आपको बताते हैं वो कौन-कौन सी चीजें हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए?

एंग्जायटी के 5 संकेत कौन-कौन से हैं?

1. नींद का बिगड़ना

एंग्जायटी अगर आपको काफी ज्यादा हो रही है, तो आपकी नींद में बदलाव देखने के लिए मिल जाता है. एंग्जायटी में कुछ लोगों को नींद आने में परेशानी, बार-बार नींद खुलना या सुबह उठने के बाद भी तरोताजा महसूस न होने जैसी दिक्कत हो सकती है.

2. बार-बार बेचैनी या घबराहट महसूस

अधिकतर लोगों को बार-बार बेचैनी या घबराहट महसूस भी हो सकती है, जो आपके लिए एक बड़ा संकट भी हो सकता है. कई बार व्यक्ति छोटी-सी बात को लेकर भी जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है.

3. ध्यान लगाने में परेशानी और ओवरथिंकिंग

अगर आपको ध्यान लगाने में परेशानी और ओवरथिंकिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको गलती से भी इसे और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, वरना और भी दिक्कतों के आप शिकार हो सकते हैं. दिमाग में किसी दूसरी समस्या को लेकर लगातार सोचना आपको नहीं चाहिए.

4. दिल की धड़कन तेज होना

एंग्जायटी बढ़ने पर दिल की धड़कन तेज होना भी शुरू हो जाता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पसीना आना, शरीर कांपना, मांसपेशियों में तनाव, सांस तेज चलना या असहज महसूस भी हो सकता है, जिसको आपको गलती भी दूर नहीं करना चाहिए.

5. पेट और पाचन से जुड़ी परेशानी

पेट और पाचन से जुड़ी परेशानी भी इस समस्या में आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पेट की समस्या के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.