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Are Egg Yolks Bad For Your Heart Health Know From Cardiologist In Hindi

क्या वाकई अंडे की जर्दी दिल की सेहत के लिए हानिकारक है? जानिए हेल्थ एक्सपर्ट से

आपने अक्सर सुना होगा कि अंडे की जर्दी को खाने से दिल की सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

#HumFitTohIndiaHit: अंडे को वैसे तो सेहत के लिहाज से अच्छा माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसके पीले हिस्से को खाने से कतराते हैं. कहते हैं अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है इसलिए यह सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है. यह धारणा वर्षों से बनी हुई है. लिहाजा जिन्हें दिल की बीमारी का खतरा है उन्हें इससे परहेज करने कहा जाता रहा है. हालांकि अब इस पर दोबारा विचार किया जा रहा है. हाल के शोध इस बात की पुष्टि करने लगे हैं. आइए डॉ. आशीष गौतम ( प्रिंसिपल डायरेक्टर, रोबोटिक एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटपड़गंज, नई दिल्ली) से जानते हैं कि आखिर सच क्या है.

हमारा शरीर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है?

डॉ. आशीष गौतम ने बताया कि ये सच है कि अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में यह हानिकारक नहीं होता. एक अंडे की जर्दी में लगभग 180-200 मिग्रा कोलेस्ट्रॉल होता है. पहले लोगों की यह धारणा थी कि आहार में कोलेस्ट्रॉल होगा तो सीधे खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन शरीर का काम इतना सरल नहीं है. दरअसल शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने पर लिवर का कंट्रोल होता है.

आहार में अधिक कोलेस्ट्रॉल होगा तो लिवर आमतौर पर इसका कम इस्तेमाल करेगा. आम तौर पर अंडा खाने से स्वस्थ लोगों के खून में लिपिड के अंदर मामूली बदलाव होते हैं. कुछ मामलों में तो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल थोड़ा बढ़ता है, जबकि एलडीएल में खास बदलाव नहीं होता. इस बात से बड़े-बड़े शोधों में भी थोड़ा अंडा खाने और दिल की बीमारी के खतरे बढ़ने के बीच कोई कोई लिंक नहीं मिलने की बात समझ आती है.

दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाले बड़े कारण-

आज हमारे खान-पान में रिफ़ाइंड कार्ब्स, मीठे ड्रिंक्स, ट्रांस फैट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड की अधिकता है. दरअसल इनसे लिपिड प्रोफ़ाइल खराब होने और दिल की बीमारियों का अधिक खतरा है. लाइफ़स्टाइल सही रखना भी उतना ही जरूरी है. एक्सरसाइज कम, पेट की चर्बी ज्यादा, इंसुलिन रेसिस्टेंट होने की समस्या, धूम्रपान और नींद की कमी अंडा खाने की तुलना में कहीं बड़े खतरे हैं.

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अंडे की जर्दी में हमारे लिए क्या-क्या है?

अंडे की जर्दी में कई पोषक तत्व होते हैं, इनमें एक Choline नामक तत्व होता है, जो लिवर और दिमाग के सही से काम करने के लिए चाहिए होता है, साथ ही विटामिन ए, डी, ई और के भी इससे मिलते हैं. इनमें ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन भी होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए अच्छे हैं. ऐसे में जर्दी निकाल देने से अंडे के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से आप वंचित रह जाते हैं. अंडे से हमें प्रोटीन और फ़ैट भी मिलते हैं. इससे खाने की संतुष्टि मिलती है. अधिकतर लोगों का मानना है कि रिफ़ाइंड ब्रेकफास्ट फ़ूड की तुलना में अंडे खाने से अधिक संतुष्टि महसूस होती है. पूरे दिन भूख पर कंट्रोल रहती है.

किन लोगों को परहेज करना चाहिए-

आहार से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता है तो अगर किसी का डायबिटीज लेवल कंट्रोल में नहीं है, परिवार में हाइपरकोलेस्ट्रोमेमिया है या एलडीएल लेवल बहुत अधिक है, तो उनमें जोरदार लिपिड रिस्पॉन्स हो सकता है. ऐसे मामलों में किसी की निजी जरूरत के हिसाब से चिकित्सक की देखरेख में खाने की मात्र तय की जानी चाहिए.

यदि आप पहले से दिल के मरीज हैं तो आपको सिर्फ अंडे पर नहीं अपनी पूरी डाइट का ध्यान रखना चाहिए

आप कितना खाते हैं इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं

आम तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो हमेशा हेल्दी हार्ट चाहते हैं, दिन में एक पूरा अंडा खा सकते हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो अधिक खा सकते हैं. अगरआप नाश्ते में मीठी, रिफाइंड चीजों के बदले अंडे का सेवन करें तो ये बेहतर होगा

मसला अंडा खाने का नहीं है, बल्कि खाने के तरीके का है. यदि आप प्रोसेस्ड मीट, डीप-फ्राइड चीजें, बहुत अधिक मक्खन या अधिक नमकीन चीज़ों के साथ अंडे खाते हैं तो यह न्यूट्रिशन के साथ सरासर समझौता है.

खाना पकाने की विधि से भी फर्क पड़ता है-

खाना पकाने की विधि मायने रखती है, अगर अंडों को उबाल कर, पोच बना कर या हल्का पका कर खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे. आप हानिकारक फैट से भी बचेंगे. अंडे को डीप फ्राई करने या प्रोसेस्ड मीट के साथ मिलाने से आपका पूरा खाना दिल की सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है. इसलिए जब बात डाइट की हो तो सिर्फ अंडे की ज़र्दी से अधिक ध्यान पूरी थाली पर दीजिए.

लोगों को सिर्फ अंडे की जर्दी से परहेज करने के बजाय कई बेहद जरूरी कदम उठाने चाहिए, जैसे वजन बढ़ने पर रोक, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना और खाने की आदतों को ठीक करन. इनके कई कार्डियोवैस्कुलर फायदे होते हैं. हमें ये समझना होगा कि हेल्दी एडल्ट्स को इस तरह अंडे की जर्दी से परहेज करने की जरूरत नहीं है. दरअसल इसकी मात्रा, खाने की क्वालिटी और कुल मिला कर मेटाबोलिक हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है.

रेगुलर एक्सरसाइज़, कमर का मोटापा कम करना, पूरी नींद लेना और आहार में साबुत अनाज पर जोर देना, आज भी सेहतमंद दिल के जिए कुछ सबसे अच्छे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं. फिर भी यदि आप उन लोगों में हैं, जिन्हें लिपिड डिसऑर्डर या दिल की बीमारी का अधिक खतरा है तो बेशक चिकित्सक की सलाह ले लीजिए.

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