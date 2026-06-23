फोन पर बात समझने में होती है दिक्कत? कहीं आपकी सुनने की शक्ति तो नहीं हो रही कमजोर

सुनने की क्षमता में कमी केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर पहले ही कई संकेत देने लगता है, जिन्हें समय रहते पहचानकर गंभीर परेशानी से बचा जा सकता है.

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सुनने की क्षमता कम होने की शुरुआत अक्सर धीरे-धीरे होती है और लोग इसे देर से पहचान पाते हैं

शोर वाली जगहों पर बातचीत समझने में दिक्कत और बार-बार बातें दोहराने को कहना शुरुआती संकेत हैं

टीवी, मोबाइल या रेडियो की आवाज लगातार बढ़ानी पड़ना भी चेतावनी हो सकती है

कानों में घंटी, सीटी या भनभनाहट की आवाज (टिनिटस) सुनाई दे तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है

सुनने की क्षमता कम होना केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं है. आज के समय में तेज शोर, लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल, कुछ बीमारियां और जीवनशैली से जुड़ी कई चीजें लोगों की सुनने की क्षमता पर असर डाल रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सुनने की समस्या अक्सर धीरे-धीरे शुरू होती है. शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि आसपास बहुत शोर है या सामने वाला साफ नहीं बोल रहा, लेकिन असल में यह सुनने की क्षमता में आ रही कमी का संकेत हो सकता है. यहीं कारण है कि बड़ी संख्या में लोग सालों तक इस समस्या को पहचान नहीं पाते और जब तक इलाज के बारे में सोचते हैं, तब तक परेशानी काफी बढ़ चुकी होती है.

वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, कान आवाज सुनने के साथ-साथ मस्तिष्क तक सही जानकारी पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब सुनने की क्षमता कम होने लगती है तो व्यक्ति बातचीत को समझने और लोगों से जुड़ने में मुश्किल होती है. लंबे समय तक सुनने की समस्या को नजरअंदाज करने से तनाव, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ता है.

ये होता है सबसे पहला संकेत-

विशेषज्ञों के अनुसार, सुनने की क्षमता कम होने का पहला संकेत होता है कि कई बार लोग आवाज तो सुन लेते हैं, लेकिन शब्दों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते. खासकर ऐसी जगहों पर जहां बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हों या आसपास शोर हो, वहां बातचीत समझना मुश्किल लगने लगता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सुनने की क्षमता में शुरुआती कमी अक्सर ऊंची आवृत्ति वाली आवाजों को प्रभावित करती है. ऐसे में कुछ शब्द या अक्षर साफ सुनाई नहीं देते, जिससे बातचीत अधूरी लगती है.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवाज-

एक और सामान्य संकेत बार-बार लोगों से बात दोहराने के लिए कहना है, जब यह स्थिति ज्यादा बार होने लगे, तब इसे गंभीरता से लेना चाहिए. कई मामलों में परिवार के सदस्य या करीबी लोग सबसे पहले इस बदलाव को महसूस करते हैं. सुनने की क्षमता में कमी का एक और संकेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवाज बढ़ाना भी माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति को टीवी, मोबाइल या रेडियो की आवाज पहले की तुलना में ज्यादा तेज रखनी पड़ रही है, तो यह कानों की बदलती क्षमता का संकेत हो सकता है. चूंकि यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, इसलिए कई लोगों को इसका एहसास नहीं होता.

दिख सकती हैं ये परेशानियां-

फोन पर बातचीत के दौरान होने वाली परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आमने-सामने बात करते समय हम सामने वाले के चेहरे के भाव, होंठों की गतिविधि और शारीरिक भाषा से भी अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन फोन पर केवल आवाज ही सहारा होती है. इसलिए सुनने की क्षमता में थोड़ी सी कमी भी फोन पर बातचीत के दौरान आसानी से महसूस हो सकती है. अगर फोन पर बातें समझने में लगातार मुश्किल हो रही है, तो यह जांच कराने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा कानों में लगातार घंटी, सीटी या भनभनाहट जैसी आवाज सुनाई देना भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है. मेडिकल साइंस में इस स्थिति को टिनिटस कहा जाता है. यह कई बार कानों या सुनने की प्रणाली में हो रहे बदलाव का संकेत होता है. यदि ऐसी आवाजें लंबे समय तक बनी रहें, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी हो जाता है. ( input-आईएएनएस)