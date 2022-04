जिस प्रकार की जीवनशैली और खानपान की आदतों को हम अपना रहे हैं उसके कारण सेहत का खराब होना लाजमी है. अक्सर खाली समय में लोग कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो न केवल सेहत के लिए खराब होती हैं बल्कि इससे उनके व्यवहार में भी नकारात्मकता आती है. इन्हीं चीजों में से एक है आर्टिफिशियल स्वीटनर (Artificial sweeteners) हम ना जानें किन-किन चीजों के माध्यम से आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन कर लेते हैं. लेकिन बता दें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी का सामना भी करा सकती है. जी हां, दही के अंदर, चीज के अंदर, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद होता है. ऐसे में यह कैंसर जैसी घातक बीमारी को आमंत्रित कर सकता है.Also Read - Explained: 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा Booster Dose, सरकार ने जारी किया अलर्ट, जानें कौन सी वैक्सीन लगेगी और क्यों

क्या है स्टडी

इससे संबंधित एक स्टडी भी सामने आई, यह स्टडी फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ (French National Institute for Health) के एक्सपर्ट्स द्वारा की गई थी, जिनमें उन्होंने लगभग एक लाख लोगों की मदद ली गई थी. स्टडी में महिलाओं की उम्र लगभग 42 साल थी. स्टडी के दौरान इन एक लाख लोगों के खाने-पीने की जांच करके पाया कि उनकी सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान स्वीटनर एस्पारटेम (aspartame) और एसलफेम-के (acesulfame-K) पहुंचा रहे हैं. बता दें कि यह दोनों इंग्लैंड में कोल्ड ड्रिंक, दही और चीज के अंदर पाए जाते है.

स्टडी के परिणाम

रिसर्च में पाया गया कि लोगों को पता होने के बाद भी वे अपनी डाइट में आर्टिफिशियल स्वीटनर को जोड़ रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 37 प्रतिशत लोग कैंसर से ग्रसित हो गए. इन लोगों की उम्र 59 साल थी. 2,032 यानि 22% लोग मोटापे के कैंसर, 982 लोग ब्रेस्ट कैंसर और 403 लो प्रोस्टैट कैंसर से जूझते नजर आए.

कैंसर रिसर्च यूके में सीनियर हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर फियोना ओसगुण ने कहा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर और कैंसर का कोई संबंध है इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि कैंसर का एकमात्र कारण आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है. लोग अपनी डाइट में अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज आदि का सेवन करें और रेड एंड प्रोसैस्ड मीट, हाई फैट, शुगर और नमक आदि को अपनी डाइट से निकालें.