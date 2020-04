Do not do these tasks after Lockdown:पूरे देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से लागू हो गया है. आज हम 6 वें दिन में प्रवेश कर गए हैं. इससे पहले 21 दिनों के लॉकडाउन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में COVID-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी. लॉकडाउन इस घातक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसने लोगों के सामान्य जीवन को बहुत प्रभावित किया है. कुछ देशों और यहां तक ​​कि भारत के कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी है. Also Read - Lockdown 2.0: आज से क्या काम होगा-क्या नहीं, किन पर पाबंदी कायम, जानें हर बात

इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक Tedros Adhanom Ghebreyesus ने रविवार को कहा था कि लॉकडाउन को उठाने की प्रक्रिया एक चरण में की जानी चाहिए. जिनेवा में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए WHO प्रमुख ने कहा कि COVID -19 के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध उठाना महामारी का अंत नहीं है, यह अगले चरण की शुरुआत है. एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस अगले चरण में यह महत्वपूर्ण है कि देश किसी भी पुनरुत्थान को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए अपने लोगों को शिक्षित, इंगेज और सशक्त बनाएं.

सीओवीआईडी ​​-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद न करें ये चीजें

लोग दिन भर घर पर रहकर बेचैन हो रहे हैं. अब सभी को लॉकडाउन के खत्म होने और अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आने का बेसब्री से इंतजार है. आप में से कई ने पहले ही योजनाएं बनाना शुरू कर दिया होगा कि प्रतिबंध हटने के बाद आप क्या करेंगे. पार्टियां, यात्रा, खरीदारी – ये चीजें आपकी टू-डू सूची में हो सकती हैं. लेकिन यह आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा ख्याल नहीं है. इस घातक कोरोना वायरस का प्रभाव लंबे समय तक हो सकता है और मामलों के कम होने के बाद भी खतरा हमारे लिए कहीं न कहीं ज्यादा हो सकता है. इसलिए इन खतरों को ध्यान में रखते हुए हमने उन चीजों की एक सूची तैयार की है जो आपको लॉकडाउन खत्म होने के बाद नहीं करना चाहिए.

घर पर या बार में न करें पार्टी

हम जानते हैं कि आप अपने दोस्तों से मिलने और पेय पदार्थ एवं स्वादिष्ट भोजन पर अपनी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं. लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए. घर पर या बार में पार्टी करने के समय एक ही कमरे में बहुत सारे लोग होते हैं. यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित हुआ तो वह किसी भी लिंग के लोगों को संक्रमित कर सकता है. हमलोग लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि COVID-19 एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है.

अपने हाथों को धोना न करें बंद

हाथ धोने की आदतें को जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन छूट में जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाए. महामारी समाप्त होने और अंत में वैक्सीन आने के बाद भी इस दौरान अपनाई गई हाथ धोने की अच्छी आदतें को नहीं छोड़ना चाहिए. यह भविष्य में कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करेगा.

वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत यात्रा पर न ले जाएं

लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों और कम इम्यूनो सिस्टम वाले व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखें. इन लोगों में COVID-19 से ठीक होने के बाद भी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना होती है. इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा तरीका है.

वेकेशन का न करें कोई प्लान

COVID-19 लोगों के इंटरनेशनल मूवमेंट से संबंधित बीमारी है, जो व्यक्ति-से-व्यक्ति के माध्यम से महामारी में बदल गया है. यदि दुर्भाग्य से यह फिर से शुरू होता है, तो आप अपने आप को विदेशों में क्वारंटाइन हो जाएंगे.

अपना घर का बना फेस मास्क नहीं फेंकें

हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या है. यदि कोरोना वायरस वापस आ जाता है तो यह एक और घातक वायरल का प्रकोप होता है. इस समय आपको उन होममेड फेस मास्क की आवश्यकता हो सकती है.