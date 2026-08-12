क्या आप भी बच्चे की जोर-जोर से करते हैं मालिश? ये 5 गलतियां पहुंचा सकती हैं बड़ा नुकसान

विशेषज्ञों के मुताबिक, तेज दबाव से मालिश करने के बजाय हल्के हाथों से की गई मसाज ही सुरक्षित और फायदेमंद होती है. जानिए नवजात और छोटे बच्चों की मालिश का सही तरीका.

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तेज मालिश से बच्चे की हड्डियां मजबूत या विकास तेज होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है

बच्चों की नाजुक त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों पर हमेशा हल्के दबाव से ही मसाज करनी चाहिए

मालिश के दौरान हाथ-पैर जोर से खींचना या ज्यादा दबाव डालना नुकसानदायक हो सकता है

मालिश का उद्देश्य बच्चे को आराम देना है, न कि उसकी लंबाई, बुद्धि या विकास बढ़ाना

बच्चों की मालिश की परंपरा काफी पुरानी है, सालों से दादी-नानी बच्चों की मालिश करती आ रही हैं. हालांकि कई लोगों का मानना है कि बच्चों की मालिश उनके सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन कई बार बच्चों की मालिश बहुत जोर-जोर से की जाती है. कई घरों में माना जाता है कि जितनी तेज मालिश होगी, बच्चे की हड्डियां उतनी मजबूत होंगी और वह जल्दी चलने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता मालिश बच्चे को आराम देती है और स्किन को मॉइश्चराइज करती है. डॉ. अविनाश झा (असिस्टेंट प्रोफेसर, पीडियाट्रिक्स विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा)

धीरे करें मालिश-

डॉ. अविनाश झा छोटे बच्चों की स्किन, मांसपेशियां, हड्डियां और joints बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए मालिश हमेशा धीरे और आराम से controlled pressure के साथ मालिश करनी चाहिए. बहुत तेज या ज्यादा दबाव डालकर मालिश करने से फायदे नहीं बढ़ते.

बच्चों की स्किन बड़ो से काफी पतली और सेंसटिव होती है. ज्यादा रगड़ने या दबाव डालने से स्किन लाल या उसमें इंजरी हो सकती है. बच्चों के मसल और ligaments पूरी तरह विकसित नहीं होते, तेज मालिश से उन पर दबाव पड़ सकता है. मालिश के वक्त बच्चे के हाथ-पैर जोर से खींचने नहीं चाहिए हैं ऐसा करना सुरक्षित नहीं है और इससे joints पर दबाव बढ़ सकता है. अगर मालिश के दौरान बच्चा रो रहा है, शरीर अकड़ा रहा है या बार-बार असहज महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे पर दबाव ज्यादा है. प्रीमैच्योर बच्चों में जोरदार मालिश से गंभीर चोट का खतरा बढ़ सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान-

मसाज को सही तरीके से करने के लिए हाथ साफ रखें और नाखून छोटे रखें, कमरा गर्म और आरामदायक रखें, तुरंत दूध पीने के बाद मालिश नहीं करें, हथेलियों से हल्के और smooth strokes दें. हाथ-पैरों को कभी भी जोर से न खींचें. छाती और पेट पर बहुत हल्का प्रेशर रखें, चेहरे पर केवल हल्के हाथों से मैसेज करें अगर बच्चा रोने लगे या असहज लगे तो मालिश रोक दें. बच्चों को पहले 1 साल तक नियमित मसाज आराम के लिए की जा सकती है, इसके बाद यदि बच्चा पसंद करे, तो मालिश केवल बच्चे को शांत करने और सुलाने के लिए करे. मालिश बच्चे की ग्रोथ का जरूरी हिस्सा नहीं है, अगर किसी कारण से मालिश न भी हो, तो इससे बच्चे की height, intelligence या development पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है.