पुरुषों की कमर में क्यों होता है दर्द? जानें कारण

पुरुषों को कमर में दर्द महसूस होना एक आम बात है लेकिन यदि इस दर्द के अलावा कुछ और संकेत भी दिखे तो ऐसे में कारण और बचाव जानना जरूरी है...

Back Pain Causes in Hindi: अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पुरुषों को कमर में दर्द महसूस होता है. साथ ही दर्द के अलावा उन्हें कुछ और संकेत भी मिल सकते हैं. ऐसे में पुरुषों को इन संकेतों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर हैं. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पुरुषों के कमर में दर्द (Back Pain In Hindi) किन कारणों से हो सकता है.पढ़ते हैं आगे…

पुरुषों की कमर में दर्द और संकेत

अगर पेट में और कमर में सूजन महसूस हो ये कमर दर्द के संकेत हो सकते हैं. अचानक से वजन कम होना भी कमर दर्द का एक मुख्य कारण हो सकता है. पुरुषों को कभी-कभी बुखार आने के कारण या गलत पोजीशन में सोने के कारण भी कमर दर्द हो सकता है. पेशाब में कठिनाई होने के कारण भी पुरुषों को कमर में दर्द हो सकता है. कमर में चोट लगने के कारण पुरुषों को कमर में दर्द महसूस हो सकता है. मलाशय में दर्द या किडनी से संबंधित समस्या होने पर भी पुरुषों को कमर में दर्द हो सकता है. इंफेक्शन के कारण पुरुषों को दर्द की शिकायत हो सकती है. पुरुषों को रीढ़ की हड्डी में कोई विकार महसूस हो तब भी कमर में दर्द की समस्या हो सकती है. संक्रमण होने के कारण भी कमर में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसके लक्षणों में हड्डियों का दर्द शामिल है. ऐसे में गठिया रोग अर्थराइटिस के कारण कमर दर्द हो सकता है. नींद से जुड़ी समस्या होने के कारण व्यक्ति को कमर में दर्द हो सकता है. भारी वर्कआउट करने के कारण भी पुरुषों को दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि कमर में दर्द आम और गंभीर कारणों से हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है.