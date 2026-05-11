Hindi Health

Benefits Of Chewing Mint Leaves On Empty Stomach Pudine Ki Patti Chabane Ke Fayde

स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है पुदीना, पत्तियां चबाने से शरीर में दिख सकते हैं ये असर

Benefits Of Chewing Mint Leaves: पुदीना खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आज आपको इसको चबाने के फायदे बताते हैं.

Benefits Of Chewing Mint Leaves: पुदीना जिसकी खुशबू से पूरा रसोईघर महक उठता है. चटनी हो, रायता, शरबत हर किसी चीज में इसका उपयोग करके खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं. पुदीना सिर्फ स्वाद और ठंडक देने वाला ही बल्कि यह सेहत का भी खजाना माना जाता है. इसकी पत्तियों को रोजाना चबाने से आपको शरीर में कई सारे फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि रोजाना इसकी पत्तियों को चबाने से क्या-क्या फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

पुदीने की पत्तियों को खाली पेट चबाने के फायदे

1. पाचन

पुदीने की पत्तियों को अगर आप रोजाना खाली पेट चबाते हैं, तो गैस, अपच, पेट फूलने या भारीपन की समस्या से आपको राहत मिल सकती है. गर्मी में अगर तला-भुना अधिक खाने की वजह से पेट में काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है, तो आपको इसकी पत्तियों को चबा लेना चाहिए.

2. मुंह की बदबू

समर में कुछ लोगों के मुंह से काफी गंदी बदबू आती है, जिस कारण पास खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है. पुदीने के पत्ते एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं, जिसको चबाने से ओरल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं और बदबू से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

3. शरीर को ठंडा

पुदीने की पत्तियों को चबाने से शरीर हाइड्रेट महसूस करेगा और साथ ही लू के असर को कम करने के लिए भी ये मददगार साबित होता है. पुदीना शरीर को अंदर से ठंडक देने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. पुदीने की तासीर ठंडी मानी जाती है इसलिए ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखती है.

4. सिरदर्द

दिनभर की भागदौड़ के कारण आपके सिरदर्द हो रहा है और नींद नहीं आ रही है, तो आप पुदीने का तेल बनाकर सिर में लगा सकते हैं या इसकी पत्तियों को भी चबा सकते हैं. ताजी पत्तियां चबाने से ताजगी महसूस होती है और आपका मूड भी अच्छा रहेगा.

5. इम्यूनिटी

अगर आप रोजाना पुदीने की पत्तियों को चबाते हैं, तो इम्यूनिटी यानि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं. आपको खाली पेट रोजाना इसका सेवन करना ही चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें