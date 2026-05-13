Hindi Health

Benefits Of Drinking 1 Glass Chia Seeds Water Mixed With Lemon In The Morning On An Empty Stomach

सुबह 1 गिलास खाली पेट चिया सीड्स के पानी में मिलाकर पिएं ये चीज, खुद दिख जाएंगे ये कमाल के फायदे

अगर आप रोजाना सुबह 1 गिलास खाली पेट चिया सीड्स के पानी में नींबू का रस मिलाकर पीते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. आइए आपको होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं.

अगर आप हमेशा फिट और कई सारी बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो बाहर की अनहेल्दी चीजों को खाना आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, वरना कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. चिया सीड्स आपकी हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है. अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं या पाचन सही से नहीं हो पाता है, तो आप चिया सीड्स के 1 गिलास पानी के साथ में नींबू के रस को मिलाकर आप पी सकते हैं. ये दोनों चीजें ही आपकी हेल्थ पर काफी अच्छा असर डालती है. ये आपके शरीर के लिए एक जादुई ड्रिंक से कम नहीं होती है. ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन, विटामिन-सी का ये दोनों अच्छा सोर्स माने जाते हैं. शरीर को डिटॉक्स करने और एनर्जी देने में ये माहिर होती हैं. आइए आपको इसके कमाल के फायदों के बारे में बताते हैं.

1. वजन

अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और जितना जल्दी हो सके आप इसको कम करना चाहते हैं, तो आपको रोजाना 1 गिलास पानी में चिया के साथ नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए. इसको पीने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और यही नहीं इसको पीने के बाद आपको भूख भी कम लगती है.

2. डाइजेशन

गलत खान-पान आपकी सेहत पर गलत असर डालती है और पाचन को भी पूरी तरह से खराब कर देती है अगर आप भी पाचन से जुड़ी समस्या को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो आप चिया के साथ नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं. मेटाबॉलिज्म को भी तेज रखने के काम करता है और साथ ही पेट की सभी गंदगी को भी ये दूर करता है.

3. हेल्दी त्वचा

Add India.com as a Preferred Source

त्वचा को हेल्दी रखने के साथ-साथ चेहरे की गंदगी को हटाकर आपकी त्वचा को खिला-खिला रखता है. स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है और साथ ही चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने, मुहांसों की समस्या कम करने का भी काम करता है.

4. एनर्जी

अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में चिया के साथ नींबू का रस मिलाकर पीते हैं, तो दिन भर शरीर में एनर्जी बनी रहती है. शरीर को तुरंत हाइड्रेट करने का काम करता है. आपकी सुस्ती को दूर करके दिन भर शरीर को एक्टिव रखने का काम कराता है.

5. गंदगी

अगर आप रोजाना चिया सीड्स में नींबू का रस मिलाकर पीते हैं, तो शरीर की सारी गंदगी को दूर कर सकते हैं. आपको इसको रोजाना ही पीना चाहिए. ये आपकी सेहत के लिए एकदम बेस्ट माने जाते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें