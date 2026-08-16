सुबह के समय रोजाना 10 मिनट उकड़ू बैठने से मिल सकते हैं 5 गजब के फायदे, शरीर बनेगा लचीले और मजबूत

Squatting Position Benefits In Hindi: सुबह के समय रोजाना 10 मिनट उकड़ू बैठने से शरीर को मिल सकते हैं गजब के फायदे

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Squatting Position Benefits In Hindi: अगर आप भी हमेशा अपनी हेल्थ और ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको अपने खान-पान और हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा. अगर आप दिन की शुरुआत किसी आसान एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग से करते हैं, तो आप अपने शरीर को हमेशा के लिए बीमारियों से दूर रख सकते हैं. सुबह का समय शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिव रखने के लिए ये एकदम बेस्ट माना जाता है. कुछ बिल्कुल भी एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. शरीर में चुस्ती महसूस अगर आपको होता है, तो आपको रोजाना 10 मिनट उकड़ू बैठना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आइए आज आपको बताते हैं इसको करने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं?

10 मिनट लगातार उकड़ू बैठने के फायदे

1. टखनों और कूल्हों के लिए फायदेमंद

अगर आप रोजाना 10 मिनट लगातार उकड़ू बैठते हैं, तो आपको काफी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं. टखनों और कूल्हों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप लंबे समय तक बैठने की वजह से शरीर में जकड़न महसूस होती है, तो आपको इसको करना चाहिए.

2. पैरों और निचले शरीर की मांसपेशियां

अगर आप भी रोजाना 10 मिनट लगातार उकड़ू बैठते हैं, तो आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं. पैरों और निचले शरीर की मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं. अपने रूटीन में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी को करना ही चाहिए.

3. शरीर के निचले हिस्से में लचीलापन

इसको 10 मिनट तक रोजाना करने से शरीर के निचले हिस्से में लचीलापन होता है. आपको रोजाना इसको अपने रूटिन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए. उकड़ू बैठने की मुद्रा इन हिस्सों को एक अलग स्थिति में लाती है और आपको गजब के फायदे देने में मददगार होता है.

4. शरीर का बैलेंस

शरीर का बैलेंस अच्छे से बनाने के लिए भी आपको रोजाना 10 मिनट तक रोजाना उकड़ू बैठना ही चाहिए. ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. रोजाना इसको करने से गजब के फायदे आपको मिल सकते हैं.

5. शरीर को एक्टिव

अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना हल्की स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज रोजाना उकड़ू बैठना भी करना ही चाहिए. सुबह उठने के बाद कई लोगों को शरीर में जकड़न रहती है, उसको दूर करने के लिए फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.