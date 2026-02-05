  • Hindi
महंगे सप्लीमेंट्स भूल जाओ, खाना शुरू कर दो किचन में रखी ये 10 चीजें, तेजी से बढ़ेगा कोलेजन, चमकेगी स्किन

Best Food To Boost Collagen Naturally: कोलेजन स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है, वैसे तो बाजार में कई तरह के सप्लीमेंट्स उपल्ब्ध हैं, लेकिन आज हम आपको उन देसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कोलेजन को बढ़ाने में मदद करती हैं. आइए जानते हैं.

हर कोई चाहता है कि उसकी हेल्दी और चमकदार रहे, इसमें कोलेजन अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में आजकल कोलेजन वाले पाउडर, ड्रिंक्स और कैप्सूल बहुत ट्रेंड में हैं और लोग इन्हें बाजार से धड़ल्ले से खरीद रहे हैं. ये न सिर्फ हमारी स्किन को अच्छा रखता है बल्कि स्किन, बाल, नाखून, हड्डियां, जोड़ और मसल्स के लिए भी अच्छा माना जाता है. कोलेजन के लिए एक्सर लोग सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, हालांकि घर में रखी कुछ चीजों से भी आप कोलेजन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं.

कोलेजन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है?

कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी स्किन, मसल्स, हड्डियों, बालों, नाखूनों, जोड़ों, आंखों और यहां तक कि धमनियों को मजबूती देता है साथ ही साथ संरचना में मदद करता है. ये हमारे शरीर के एक बहुत बड़े हिस्से को बनाने का काम करता है. हमारा शरीर खुद कॉलेजन बनाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, धूप, प्रदूषण और तनाव की वजह से ये बनना कम हो जाता है. नतीजा स्किन में झुर्रियां, बाल कमजोर, जोड़ों में दर्द और हड्डियां की कमजोरी की शिकायत होने लगती है. ऐसे में कोलेजन को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है.

कोलेजन के फायदे-

  • स्किन ज्यादा लचकदार और जवां दिखती है
  • जोड़ों का दर्द कम होता है
  • मसल्स और हड्डियां मजबूत रहती हैं
  • बाल और नाखून मजबूत हो सकते हैं
  • गट (पेट) की सेहत में भी मदद मिल सकती है

वैसे तो सप्लीमेंट्स कुछ हद तक असर दिखाते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए क्वालिटी वाला हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन चुनें.

खाने से कोलेजन कैसे बढ़ाएं?

कोलेजन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है सही चीजों को डाइट में शामिल करना, क्योंकि ये पोषक तत्व भी देते हैं साथ ही साथ खुद कोलेजन बनाने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से बढ़ता है कोलेजन-

मछली :

खासकर सैल्मन, सार्डिन, एंकोवी मछली खाने से शरीर में कोलेजन बढ़ता है. इनमें कोलेजन अच्छे से अब्जॉर्ब होता है.

सिट्रस फ्रूट्स (संतरा, नींबू, मौसंबी, ग्रेपफ्रूट) –

कोलेजन बढ़ाने के लिए डाइट में सिट्रस फ्रूट्स को जोड़ें, ये विटामिन C से भरपूर होते हैं, जिससे कोलेजन बढ़ता है. रोज एक ग्लास नींबू पानी पिएं.

हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी, सरसों का साग) –

डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां एड करें जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग आदि, इसमें विटामिन C और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कोलेजन को बढ़ाते हैं

अंडे –

अंडे को खाने से भी शरीर में कोलेजन बढ़ता है. सफेदी पार्ट में प्रोलिन और सल्फर होता है और पीली में जिंक. रोजाना पूरा अंडा खाएं तो फायदा मिलेगा.

बेरीज –

बेरीज को डाइट में शामिल करें, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी आदि, इससे भी फायदा होगा ये विटामिन C का खजाना मानी जाती हैं. स्मूदी या दही में डालकर खाएं

ओट्स –

ओट्स में मौजूद अमीनो एसिड और मिनरल्स से कॉलेजन बनाने में मदद करते हैं, नाश्ते में खाएं

बोन ब्रॉथ –

बोन ब्रॉथ सबसे ज्यादा कोलेजन वाला फूड माना जाता है, ऐसे में घर पर बनाएं या अच्छी क्वालिटी का लें

बीन्स और दालें (राजमा, चना, सफेद बीन्स) –

दालों और बीन्स को डाइट में जोड़ें, इनमें अमीनो एसिड और कॉपर होता है, ऐसे में ये वेजिटेरियन के लिए बेस्ट है.

नट्स और सीड्स (बादाम, काजू, पंपकिन सीड्स)

जिंक से कोलेजन बढ़ता है, ऐसे में मुट्ठी भर रोज नट्स खाएं

