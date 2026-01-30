Hindi Health

क्या आप भी इन 7 समयों पर चेक करते हैं वजन? तो पहले जान लें वजन मापने सही टाइम

जब भी हमें लगता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है तो हम तुरंत वजन नापने वाली मशीन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें किस-किस टाइम वजन को नहीं नापना चाहिए? आइए जानते हैं.

Best Time For Accurate Body Weight Reading: कुछ समस्याएं आज के समय में बहुत कॉमन हैं जिनमें से एक है वजन बढ़ने की समस्या. बढ़ते वजन से लगभग हर तीसरा इंसान परेशान है. हालांकि वजन कम करना एक लंबी दौड़ है, जो आमतौर पर धीरे-धीरे होता है. साल शुरू होते ही लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि इस साल हम अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, ऐसे में 2026 की शुरुआत हुए भी चार हफ्ते बीत चुके हैं और न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेकर फिटनेस की शुरुआत करने वाले कई लोग जल्दी रिजल्ट्स की तलाश में हैं.

अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फिटनेस की शुरुआत करते हैं तो उत्सुकता के चलते बार-बार वजन मापने वाली स्केल पर चढ़ जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि आखिर अब कितना वजन कम हुआ? हालांकि ये सिर्फ शुरुआती लोगों की आदत नहीं है, रोजाना एक्सरसाइज करने वाले और हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोग भी ऐसा करते हैं, वो बार-बार स्केल से वजन ट्रैक करते रहते हैं. हालांकि समस्या स्केल में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप वजन कब और कैसे माप रहे हैं. दरअसल में रोजमर्रा की आदतों और समय के आधार पर वजन आसानी से 2-6 पाउंड तक ऊपर-नीचे हो सकता है, जिससे आप वजन घटने-बढ़ने को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं.

ऐसे में हाल ही में NASM-सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एलेक्स ने इंस्टाग्राम पर 7 ऐसे समयों के बारे में बताया है, जिस वक्त वजन मापने से गलत रीडिंग आ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं इन टाइम के बारे में और वजन चेक करने के सही समय के बारे में.

इन 7 स्थितियों में नहीं मापना चाहिए वजन-

वर्कआउट के तुरंत बाद-

ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग वर्कआउट करने के तुरंत बाद ही वजन मापने लगते हैं जो पूरी तरह से गलत है, दरअसल में वर्कआउट के बाद पसीना आने से अस्थायी रूप से पानी की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी हल्की लगती है, लेकिन असल में ये फैट लॉस नहीं होता है, इसलिए इसे सीरियसली न लें.

खाना खाने या कुछ भी पीने के तुरंत बाद-

हम में से कई लोग खाना खाने के या कुछ पीने के तुरंत बाद वजन मापने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है. दरअसल में खाना और पानी तुरंत वजन बढ़ा देता है. यह फैट गेन नहीं है, बल्कि पेट में मौजूद भोजन और तरल पदार्थ का वेट होता है जो वजन को बढ़ा हुआ दिखाता है.

पीरियड्स के दौरान-

हम में से कई लड़कियां पीरियड्स के दौरान भी वजन माप लेती हैं, जो सही तरीका नहीं है. इस दौरान हार्मोनल बदलाव से पानी रिटेंशन और ब्लोटिंग होती है, जिससे स्केल पर रीडिंग बढ़ी हुई आती है. एलेक्स के अनुसार, इससे स्केल पर 2-5 पाउंड तक बढ़ोतरी दिख सकती है जो पीरियड्स खत्म होने पर खुद-ब-खुद कम हो जाती है.

शराब पीने के बाद-

कुछ लोग शराब पीने के बाद गिल्ट करने लगते हैं, जिसके बाद वो तुरंत वजन मापने पहुंच जाते हैं. अल्कोहल हाइड्रेशन लेवल बिगाड़ देता है, कुछ लोग पानी रिटेन करते हैं, जिसके कारण वजन ज्यादा दिखता है, जबकि कुछ डिहाइड्रेट हो जाते हैं और वजन कम दिखता है. दोनों ही मामलों में नंबर रियल नहीं आते हैं.

दिन के अलग-अलग समय पर-

पूरे दिन बॉडी वेट नेचुरली बदलता रहता है. सुबह से रात तक 2-6 पाउंड तक का फ्लक्चुएशन आम है, इसलिए वजन की रीडिंग अलग अगल आ सकती है.

बहुत नमकीन खाना खाने के बाद-

ज्यादा सोडियम (नमक) से पानी रिटेंशन होता है, इससे रातोंरात 2-4 पाउंड तक वजन बढ़ सकता है, जबकि असल में इससे कोई फैट गेन नहीं हुआ होता है.

चीट डे या हाई-कार्ब डे के बाद-

कार्ब्स (ग्लाइकोजन) हर ग्राम पर लगभग 3 ग्राम पानी स्टोर करते हैं. इससे बॉडी वेट 3-6 पाउंड तक ज्यादा दिख सकता है, जो असल फैट नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है.

अब सवाल उठता है कि आखिर वजन मापने का सही समय क्या है? एलेक्स के अनुसार, सबसे सटीक और कंसिस्टेंट रीडिंग के लिए सुबह उठते ही वजह को मापें, इसके साथ ही आप बाथरूम जाने के बाद या कुछ भी खाने-पीने से पहले वजन माप सकते हैं. हल्के कपड़ों में या बिना कपड़ों के, अगर संभव हो तो वजन मापे.

