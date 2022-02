Bird Flu: कोरोना (Coronavirus) की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) से अभी थोड़ी राहत मिली ही थी कि एक और खतरे ने दस्तक दे दी. इस खतरे का नाम ‘बर्ड फ्लू’ (Bird Flu) है. इसके कारण महाराष्ट्र में 100 मुर्गे-मर्गियां और बिहार में 700 से ज्यादा मुर्गे-मुर्गियों के मरने की खबर से हड़कंप मच गया है. ऐसे में इस समस्या के बारे में सबकुछ पता होना जरूरी है. तभी बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है. आज का हमारा लेख बर्ड फ्लू पर ही है. आज हम आपको अपने इस लेख के जरिये बताएंगे कि बर्ड फ्लू क्या है? ये इंसानों में कैसे फैलता है? (Bird Flu Causes) बर्ड फ्लू के लक्षण (Bird Flu Symptoms) क्या हैं? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबAlso Read - Bird Flu News: कोरोना से मुक्ति मिली नहीं और बिहार में पाया गया बर्ड फ्लू का बेहद संक्रामक वेरिएंट

क्या है बर्ड फ्लू? (what is Bird Flu)

ये एक एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) वायरस है. जो पक्षियों में वायरल संक्रमण फैलाकर उन्हें संक्रमित कर देता है. दूसरी भाषा में कहें तो ये बीमारी इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण फैलने वाली संक्रामक वायरल बीमारी है. जो पक्षियों और इंसानों, दोनों को अपनी चपेट में ले सकती है. बता दें कि सबसे प्रसिद्ध एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) बर्ड फ्लू के कारण पक्षी के साथ-साथ इंसानों की मौत भी हो सकती है.

इंसानों में कैसे फैल सकता है बर्ड फ्लू?

जब व्यक्ति संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के ज्यादा संपर्क में रहते हैं तब ये समस्या हो सकती है. जब व्यक्ति बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों के मांस (कच्चा मांस) का सेवन करते हैं तब ये समस्या हो सकती है. मुर्गी या पक्षी चाहे जिंदा हो या मरे हुए, तब भी ये वायरस आंख, नाक या मुंह के माध्यम से भी इंसानों में फैल सकता है. जब व्यक्ति संक्रमित पक्षी की सफाई करता है तब भी ये समस्या हो सकती है. संक्रमित पक्षी के नोंचने से भी ये समस्या हो सकती है.

नोट – समय पर बर्ड फ्लू का इलाज ना हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव कई अंगों को प्रभावित कर सकता है.

बर्ड फ्लू के लक्षण (Symptoms of Bird Flu)

बुखार हो जाना. मांसपेशियों में दर्द महसूस करना. हर वक्त नाक बहना. कफ की समस्या हो जाना. पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस करना. सिर के दर्द से परेशान रहना. आंख का लाल हो जाना (कंजंक्टिवाइटिस) दस्त हो जाना. जी मिचलाना या उल्टी आने जैसा महसूस करना. गले में सूजन की समस्या हो जाना.

बर्ड फ्लू से कैसे करें बचाव (Causes of Bird Flu)

व्यक्ति को मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए. यदि आप बर्ड फ्लू वाले इलाके में रहते हैं तो वहां के नॉनवेज को अपनी डाइट में ना जोड़ें. नॉनवेज खरीदते वक्त वहां की साफ सफाई पर ध्‍यान दें. मास्‍क पहनकर बाहर जाएं.

बर्ड फ्लू का मेडिकल ट्रीटमेंट (Treatment of Bird Flu)

एंटीवायरल दवाओं के माध्यम से इस समस्या को बढ़ने से रोका जाता है. डॉक्टर व्यक्ति को आराम करने की सलाह देते हैं. इस समस्या के दौरान व्यक्ति को स्‍वस्‍थ आहार का सेवन करना चाहिए. व्यक्ति को ज्यादा तरल पदार्थों को लेना चाहिए. वैसे तो अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, जिससे ये सिद्ध हो सके कि बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है लेकिन फिर भी डॉक्टर मरीज को सबसे दूर रहने की सलाह देते हैं.

यदि आपके आस-पास किसी पक्षी की मौत अचानक से हो गई है तो ऐसे में बिना देरी के संबंधित विभाग को सूचित करें.