बिरयानी या मसाला डोसा? किसको खाने से तेजी से बढ़ सकता है शुगर स्पाइक लेवल, एक गलती सेहत पर पड़ेगी भारी

Biryani vs Masala Dosa: बिरयानी और मसाला डोसा दोनों ही चीजें लोगों को बड़े ही चाव से खाना पसंद आता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किसको खाने से तेजी से बढ़ सकता है शुगर स्पाइक लेवल? खाने से पहले आपको जरूर इस बारे में जान लेना चाहिए.

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(Pic credit-AI)

मसाला डोसा में मौजूद आलू और चावल ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं.

मसाला डोसा बिरयानी की तुलना में तेज शुगर स्पाइक का कारण बन सकता है.

बिरयानी में मौजूद प्रोटीन और फैट शुगर को एकदम नहीं धीरे-धीरे बढ़ाता है.

डायबिटीज मरीजों को मसाला डोसा और बिरयानी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

Biryani vs Masala Dosa: बिरयानी और मसाला डोसा दोनों ही बेहद चाव से खाने वाली डिशेज में से हैं, जिसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आता है. बिरयानी का मसालेदार स्वाद और मसाला डोसा जिसको लोग हेल्दी मानते हैं दोनों ही चीजें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं. जब बात ब्लड शुगर लेवल और शुगर स्पाइक की आती है, तो सवाल यही उठता है कि आखिर दोनों में से शरीर में शुगर को तेजी से कौन सी चीजें बढ़ा सकती हैं. कई सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण इसका बुरा असर हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. आजकल डायबिटीज और प्रीडायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह आपका गलत खान-पान हो सकता है. कई लोग ये सोचते हैं मसाला डोसा हल्का तो है खा लेते हैं और कुछ सोचते हैं थोड़ी सी बिरयानी खा लेते हैं क्या ही हो जाएगा? लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग भी हो सकती है. आज आपको बताते हैं किसको खाने से तेजी से बढ़ सकता है शुगर स्पाइक लेवल.

बिरयानी में क्या चीजें मौजूद हैं?

बिरयानी में चावल, मसालों, तेल या घी, मांस या सब्जियां आपको मिल जाएंगी, जिससे इसको तैयार किया जाता है. बिरयानी के पोषण तत्व की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है, फैट की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, फाइबर कम होता है. बिरयानी में मौजूद प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट पाचन को धीमा कर सकते हैं.

मसाला डोसा में क्या चीजें मौजूद है?

मसाला डोसा चावल और उड़द दाल के घोल से बनकर तैयार होता है. इसके अंदर ही आलू का खूब सारा मसाला भरा जाता है. मसाले डोसे के पोषक तत्व की बात करें, तो इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट, कम प्रोटीन, फाइबर, तेल या घी होता है. डोसे को आप आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसको पाचन के लिए बेस्ट माना जाता है. इसमें चावल और आलू होने के कारण बिरयानी से ज्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है.

बिरयानी खाने के क्या नुकसान हैं?

बिरयानी काफी ज्यादा मसालेदार खाना है जो खाने में काफी ज्यादा हैवी होता है. अगर आप अधिक मात्रा में बिरयानी का सेवन करते हैं, तो वजन बढ़ना, एसिडिटी, कब्ज, और पाचन संबंधी समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है और यही नहीं अधिक मसाले और सफेद चावल होने के कारण कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, और फैटी लीवर का खतरा भी अधिक देखने को मिल सकता है.

मसाला डोसा खाने के नुकसान क्या है?

मसाला डोसा लोग खूब चाव से खाना पसंद करते हैं. इसमें चावल और उड़द दाल दोनों ही मौजूद होती है, जिस वजह से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है. इसको सीमित मात्रा में खाया जाए, तो ये सेहत को नुकसान नहीं करता है, लेकिन अधिक खाने से शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है और साथ ही साथ वजन बढ़ना, एसिडिटी, और पाचन संबंधी समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ सकती है. तेल, मक्खन और आलू की भारी फिलिंग आपके शरीर में काफी ज्यादा कैलोरी हाई कर देती है, जिस कारण डायबिटिज वाले मरीजों को नुकसान हो सकता है.

किस तरीके की बिरयानी खाने से नहीं बढ़ता ब्लड शुगर लेवल?

अगर आपको बिरयानी खाना बेहद ही पसंद हैं, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो आपको ब्राउन राइस या क्विनोआ से बनी बिरयानी का सेवन करना चाहिए. सफेद चावल की बिरयानी आपको स्किप ही कर देनी चाहिए. इसमें आपको सोया चंक्स, पनीर, सब्जियां, चिकन की मात्रा अच्छी रखनी है.

डायबिटीज वालों के लिए कैसा मसाला डोसा है बेस्ट?

मसाला डोसा अगर आपको खाना पसंद हैं लेकिन आप डायबिटीज मरीज हैं, तो आपको डोसे में कम से कम चावल का इस्तेमाल करना है और आलू की मात्रा भी कम ही रखनी है क्योकि सफेद चावल और आलू दोनों ही आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकते हैं. इसमें आपको आलू की जगह फाइबर या प्रोटीन वाली चीजों का उपयोग करना चाहिए. बाजरा, रागी से बनाकर आप डोसे को तैयार कर सकते हैं. आलू की जगह पर आप मूंग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

किससे तेजी से बढ़ सकता है शुगर स्पाइक लेवल?

बिरयानी और मसाला डोसा दोनों ही चीजों को लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शुगर स्पाइक लेवल को मसाला डोसा अधिक बड़ा सकता है, क्योकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें चावल और आलू दोनों की शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक है और इसका अधिक मात्रा में सेवन करना सेहत पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, अगर वहीं बात बिरयानी की करें तो बिरयानी में चावल का इस्तेमाल होता है, जो शुगर को बढ़ाता है, लेकिन इसमें मांस, पनीर, या सब्जियां भी होती हैं, जिसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं.

Q1- मसाला डोसा में शुगर स्पाइक बढ़ाने वाला तत्व क्या है?

मसाला डोसा में शुगर स्पाइक को बढ़ाने का तत्व आलू और चावल है.

Q2- क्या बिरयानी शुगर बढ़ा सकती है?

हां, बिरयानी शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, खासकर अधिक मात्रा के खाने पर

Q3- मसाला डोसा या बिरयानी क्या खाने से बढ़ता है शुगर?

बिरयानी के मुकाबले मसाला डोसा शुगर लेवल को अधिक बढ़ता है.

Q4- क्या सफेद चावल ब्लड शुगर बढ़ा सकता है?

इसका जवाब है हां, यह तेजी से ग्लूकोज में बदल सकता है और शुगर को बढ़ाता है.

Q5- बिरयानी में सबसे ज्यादा क्या होता है?

बिरयानी में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी ज्यादा है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.