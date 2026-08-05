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क्या आपके मसूड़ों से भी आ रहा है बार-बार खून? कहीं किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं, नजरअंदाज न करें

Bleeding Gum Disease Symptoms: अगर आपके भी मसूड़ों से बार-बार खून आ रहा है, तो ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 5, 2026, 8:15 AM IST
क्या आपके मसूड़ों से भी आ रहा है बार-बार खून? कहीं किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं, नजरअंदाज न करें

Bleeding Gum Disease Symptoms: ब्रश करना एक बड़ी ही हेल्दी आदत मानी जाती है अगर आपके भी बार-बार मसूड़ों से खून निकलता है, तो इसे आम समझने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है. कई लोग सोचते हैं कि यह केवल तेज ब्रश करने की वजह से होता, लेकिन ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार मसूड़ों से खून आना कई बार शरीर में छिपी किसी गंभीर बीमारी का एक शुरूआती लक्षण भी हो सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी छिपी बीमारियों का संकेत हो सकता है.

मसूड़ों से खून आने के कारण

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1. पायरिया

अगर आपके मसूड़ों से बार-बार खून आने की दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको पायरिया जैसी दिक्कत हो सकती है और इसको कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इस स्थिति में मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं.

2. मसूड़ों की बीमारी

अगर आपको दांतों और मसूड़ों से खून आने की दिक्कत होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले लेनी चाहिए. भूलकर भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. शुरुआत में केवल ब्रश करते समय खून आता है, लेकिन इलाज न कराने पर यह गंभीर रूप ले लेती है.

3. विटामिन की कमी

अगर आपके मसूड़ों में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और खून आने की समस्या भी होने लगी है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी की जरूरत है. विटामिन C और Vitamin K की कमी के कारण आपको ये समस्या होने लग सकती है.

4. डायबिटीज

शुगर का स्तर बढ़ने पर मसूड़ों के संक्रमण और खून आने की दिक्कत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण आपको और भी कई सारी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है. अगर ये समस्या बार-बार आपको होने लग जाती है, तो इसको नजरअंदाज गलती से भी नहीं करना चाहिए.

5. ब्लीडिंग डिसऑर्डर

ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से भी आपको ये दिक्कत होनी शुरू हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खून का थक्का न जमने की बीमारी या हीमोफीलिया के कारण आपको ये समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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