किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है ये 5 बड़े संकेत, अक्सर लोग कर देते हैं नजरअंदाज

Kidney Failure Warning Signs: किडनी हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है. इस अंग के खराब होने पर शरीर पहले से ही कई सारे संकेत देता है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 2, 2026, 1:23 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Kidney Failure Warning Signs: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद ही खास अंग माना जाता है. इसके खराब होने के बाद हमारा शरीर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है और साथ ही साथ खून को साफ करने, शरीर की गंदगी को हटाने और संतुलन बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में किडनी सबसे अहम भूमिका निभाती है. जब किडनी धीरे-धीरे खराब होने लगती है, तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है और अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं. इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. आपको बता दें केवल लक्षण देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि आपको डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए. डॉक्टर की सलाह और जरूरी जांच करवाना बेहद ही जरूरी है. आइए आपको किडनी फेल होने के बड़े संकेत के बारे में बताते हैं.

किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है ये 5 बड़े संकेत

1. बार-बार या कम पेशाब आना

किडनी खराब होने से पहले शरीर कई तरह-तरह के बड़े संकेत देता है और यही नहीं कुछ लोगों को बार-बार पेशाब आने की दिक्कत काफी ज्यादा होती है अगर आपको भी बार-बार या कम पेशाब आने वाली परेशानी काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको जांच करवानी बेहद ही जरूरी होती है.

2. शरीर में सूजन आना

शरीर में अगर आपके बार-बार सूजन आने की दिक्कत हो रही है और आप काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. किडनी खराब होने के बाद पैरों, टखनों, हाथों और चेहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है. आंखों के आसपास सूजन भी दिखाई दे सकती है.

3. लगातार थकान और कमजोरी

अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी बनी हुई है और आप इसको आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपको गलती से भी ये नहीं करना है. किडनी खराब होने पर हर समय थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस आपको हो सकती है.

4. त्वचा में खुजली और रूखापन

अगर आपकी किडनी खराब होने लगती है, तो त्वचा में खुजली और रूखापन जैसी समस्या होने लगती है इसलिए आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. किडनी के ठीक से काम न करने पर शरीर की गंदगी बाहर नहीं आती है.

5. मांसपेशियों में ऐंठन

अगर आप किडनी खराब होने से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपके मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्या काफी ज्यादा हो सकती है. अगर आपको ऐसा बार-बार हो रहा है, तो आपको गलती से भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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