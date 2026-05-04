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Body Gives These 5 Signal When Cholesterol Levels Rise Do Not Ignore

हद से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Bad Cholesterol Signal: शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ जाने के बाद शरीर कई संकेत देता है आइए आपको बताते हैं.

Bad Cholesterol Signal: आजकल का खान-पान काफी ज्यादा खराब हो गया है और गलत लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की हेल्थ पर काफी ज्यादा गलत असर पड़ता है. हाई कोलेस्ट्रॉल आजकल एक आम समस्या बन गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. कुछ लोग इसके शुरूआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने के बाद शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियों का घर बन जाता है. आज आपको बताते हैं हद से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के बाद कौन-कौन से संकेत शरीर को मिलते है, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आइए आपको बताते हैं.

हद से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर को मिलते हैं कौन से संकेत?

1. पसीना आना

अगर कमरा ठंडा होने के बाद भी आपको हद से ज्यादा पसीना आ रहा है, तो ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकेत हो सकता है. कुछ लोग ऐसे हैं, जो इसको नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है.

2. सीने में दर्द

हद से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सीने में दर्द होना शुरू हो सकता है. सीने में जकड़न, दबाव या हल्का दर्द महसूस आपको हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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3. थकान और कमजोरी

अगर बिना काम के ही आपको जल्दी-जल्दी थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. शरीर में कमजोरी बनी रहती है. आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए.

4. आंखों के आसपास पीले धब्बे

शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर आंखों के आसपास पीले धब्बे नजर आ सकते हैं. अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं, तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं और ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

5. पैरों में दर्द या सुन्न

अगर आपके पैर काफी ज्यादा दर्द और सुन्न पड़ जाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का संकेत हो सकता है, जिसको काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आपको अपने शरीर में किसी भी तरह की समस्या होती है, तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर फेंकने के लिए आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. बाहर का अनहेल्दी खाना आपको छोड़ना होगा. रोजाना योगासन को करना चाहिए, जिससे आपका शरीर एकदम फिट और बीमारियों से दूर रहेगा. अगर आपके शरीर में संकेत नजर आते हैं, तो बिना देरी के आपको फौरन डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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