दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर देता है ये 5 वॉर्निंग साइन, नजरअंदाज करना हो सकता है जानवेला

Heart Attack Warning Signs: दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही है आज आपको बताते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर कौन-कौन से वॉर्निंग साइन देता है.

Written by: Ritika
Published: June 23, 2026, 2:29 PM IST
(Pic credit-AI)
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  • हार्ट अटैक से पहले शरीर कई संकेत देता है, जिसको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
  • सीने में दर्द, दबाव, भारीपन हार्ट अटैक का सबसे शुरुआती लक्षण है.
  • हार्ट अटैक से बचाव के लिए हेल्दी खाना, नियमित व्यायाम और तनाव से दूर रहना है.
  • गंभीर लक्षण के दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह आपको लेनी है.

Heart Attack Warning Signs: आज के समय में दिल से जुड़ी बीमारियां बच्चों तक में भी तेजी से बढ़ रही है. हार्ट अटैक को बढ़ती उम्र की समस्या लोग पहले समझते थे अब उसमें अपने मोड़ को बदलकर कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. इसकी वजह खराब लाइफस्टाइल, तनाव, अनियमित खानपान, धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी देखा गया है. अगर आपकी लाइफस्टाइल ही खराब होगी, तो इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ेगा और साथ ही साथ आप कई बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं. दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर कई तरह के संकेत भी आपको देता है और कुछ लोग तो इसको आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है वरना आपके लिए जानवेला भी साबित हो सकता है. इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो आप खुद को बचा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन-कौन से लक्षण हैं, जिसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर कौन-कौन से 5 वॉर्निंग साइन देता है?

और पढ़ें: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटों पहले शरीर करता है ये 7 इशारे, समय रहते पहचानें तो बच सकती है जान

1. सीने में दर्द या दबाव

दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर कई तरह-तरह के संकेत देता है, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती हैं. हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण तो यही होता है कि सीने में दर्द या भारीपन महसूस काफी ज्यादा होने लगताहै. यदि ऐसा दर्द लगातार बना रहे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

2. सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत

अगर बिना काम किए भी आपकी सांस फूलने लगती है या सांस लेने में दिक्कत काफी ज्यादा आती है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लोगों को सीने में दर्द से पहले ही सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है और इसको हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए.

3. थकान और कमजोरी

अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी काफी ज्यादा हो रही है, तो ये दिल के दौरे का संकेत हो सकता है और इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. छोटे-छोटे काम करने में भी परेशानी हो, तो यह चेतावनी हो सकती है, कि कोई बड़ी समस्या होने वाली है.

4. ज्यादा पसीना आना

अगर आप अचानक से ज्यादा पसीना आ रहा है या बेचैनी, घबराहट महसूस होने लगे, तो हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है और इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप गंभीर समस्या के शिकार भी हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाकर आपको जांच करवा लेनी चाहिए.

5. चक्कर आना, मतली और अपच

दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर आपको कई तरह के संकेत देता है जैसे चक्कर आना, मतली और अपच जैसी समस्या आपको लगातार बनी रह सकती है. अचानक कमजोरी महसूस होना भी चेतावनी संकेत हो सकते हैं और आपको गलती से भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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