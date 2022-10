causes of tingling sensation: अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक से हाथ पैरों में झनझनाहट शुरू हो जाती है. बता दें कि इस झनझनाहट के कारण व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होते हैं. उसे ऐसा महसूस होता है कि शरीर में कोई सुई चुभो रहा है. ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब ब्लड सरकुलेशन पर प्रभाव पड़ता है और ब्लड एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाता है या रुक जाता है. ऐसे में इस समस्या के कारणों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पूरे शरीर में झनझनाहट के क्या कारण हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - White spots on the skin: सफेद दाग किस विटामिन की कमी से होता है? जानें सफेद दाग के शुरुआती लक्षण

what are the causes of tingling sensation

जब रीढ़ की हड्डी की नसों पर अधिक दबाव पड़ता है तो व्यक्ति के पूरे शरीर में झनझनाहट हो सकती है. जैसा कि हमने पहले भी बताया ब्लड सरकुलेशन के प्रभावित होने पर रक्त अधिक गाढ़ा हो जाता है तब भी यह समस्या हो सकती है. कुछ मामले ऐसे भी हैं, जिसमें किसी कीट के काटने के कारण ही शरीर में झनझनाहट हो सकती है. जब कोई व्यक्ति दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन करता है या किसी दवाई का रिएक्शन हो जाता है तो इसके कारण भी व्यक्ति को शरीर में झनझनाहट की समस्या हो सकती है. जब शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और विटामिन बी जैसे मुख्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है. कीमो थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या नशीले पदार्थों के कारण भी नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण पूरे शरीर में झनझनाहट महसूस हो सकती है. जब व्यक्ति कुछ समस्याएं जैसे- डायबिटीज, थायराइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि का भी शिकार हो जाता है तो उससे भी शरीर में झनझनाहट हो सकती है.

नोट – ऊपर बताए गए कारणों से पता चलता है कि व्यक्ति को झनझनाहट की स्थिति किस कारण हो सकती है. ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरी है. Also Read - सेब खाने के बाद दूध पी सकते हैं? जानें इस फल को खाने के बाद किन चीजों को न खाएं