Ovarian Cancer के मरीजों के लिए अच्छी खबर! नई दवा से मिलेगा लंबा जीवन, नई दवा से बढ़ी उम्मीद

Mirvetuximab soravtansine दवा को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ओवेरियन कैंसर को अब अधिक राहत मिलने वाली है. हालांकि ये कोई पूरा इलाज नहीं है, लेकिन इससे मरीजों को ज्यादा समय और बेहतर जिंदगी मिल सकती है.

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Ovarian Cancer : कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, हर साल दुनिया भर में लाखों लोग कैंसर की समस्या से पीड़ित होते हैं. अब ये परेशानी युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में तेजी से ले रही है. कैंसर का पता लगने के बाद समय पर इसका इलाज कराना जरूरी है, इससे जान बच सकती है. हालांकि इस पूरे प्रॉसेस के दौरान कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है, ऐसे में ये दवा पूरे शरीर पर असर करती थी और हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन अब कैंसर पेशेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल में अब एक नई दवा को उतारा गया है, जो केवल कैंसर वाली कोशिकाओं को निशाना बनाती है.

ओवेरियन कैंसर (अंडाशय का कैंसर) के इलाज में 20 साल बाद एक बड़ी सफलता मिली है. ब्रिटेन की NHS (नेशनल हेल्थ सर्विस) ने Mirvetuximab soravtansine की दवा को मंजूरी दे दी है. डॉक्टरों का मानना है कि ये दवा एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय के कैंसर के इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है, इससे मरीजों को कैंसर से जल्दी राहत और बेहतर जिंदगी मिल सकती है. यह दवा उन महिलाओं के लिए है, जिनका कैंसर पुरानी कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा था.

क्या खास है इस दवा में?

अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस दवा में कास क्या है? दरअसल में कैंसर के इलाज के लिए अब तक कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ता है, जिससे ये दवा पूरे शरीर में फैलकर हेल्दी और खराब दोनों कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यह नई दवा सिर्फ कैंसर वाली कोशिकाओं को ढूंढती है और उन्हें मारने का काम करती है. यह दवा फोलेट रिसेप्टर अल्फा (FRa) नामक प्रोटीन को पहचानती है, जो कई ओवेरियन कैंसर वाली कोशिकाओं पर पाया जाता है. ये दवा उन कोशिकाओं पर चिपककर अंदर जाती है और कैंसर को नष्ट कर देती है. अच्छी बात ये है कि ये दवा हेल्दी सेल्स को कम नुकसान पहुंचाती है. यह दवा उन महिलाओं के लिए है जिन्हें प्लैटिनम-रेजिस्टेंट ओवेरियन कैंसर हो यानी प्लैटिनम वाली कीमोथेरेपी अब काम नहीं कर रही हो.

प्लैटिनम रेजिस्टेंट ओवेरियन कैंसर क्यों है खतरनाक?

ओवेरियन कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला एक बहुत खतरनाक कैंसर है, हालांकि इसके शुरुआती लक्षण इतने हल्के होते हैं कि जल्दी कैंसर का पता नहीं चल पाता है, इसलिए अक्सर देर से पता चलता है. जब यह कैंसर प्लैटिनम कीमोथेरेपी के बाद वापस आ जाता है या उसका जवाब देना बंद कर देता है, तो इलाज के विकल्प बहुत कम हो जाते हैं और नतीजे अच्छे नहीं होते.

ट्रायल में क्या आया सामने?

इसी को लेकर किए गए एक रिसर्च में (MIRASOL ट्रायल) 450 से ज्यादा महिलाओं पर इस दवा की जांच की गई, इसमें इस नई दवा की तुलना पुरानी कीमोथेरेपी से की गई. इसपर देखा गया कि नतीजे बहुत अच्छे आए हैं. नई दवा लेने वाली महिलाओं की औसत उम्र बढ़कर करीब 16.5 महीने हो गई, जबकि पुरानी दवा में सिर्फ 12.8 महीने ही थी. नई दवा से बीमारी करीब 5.6 महीने तक रुकी, जबकि पुरानी दवा से महज 4 महीने, ज्यादा महिलाओं में ट्यूमर सिकुड़ा, मौत का खतरा करीब एक तिहाई कम हो गया, ये सारी चीजें ट्रायल में देखने को मिली .

डॉक्टरों का कहना है कि यह पिछले 20 सालों में इस प्रकार के कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी सफलता है. मरीज इस दवा को पुरानी कीमोथेरेपी से ज्यादा आसानी से सहन कर पा रहे हैं. हालांकि यह दवा अभी ब्रिटेन में उपलब्ध है, भारत में ये अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसने कैंसर के मरीजों में एक बड़ी उम्मीद जगा दी है.