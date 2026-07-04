सिर्फ गांठ ही नहीं, ये 7 छोटे-छोटे बदलाव हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का संकेत, तुरंत दें ध्यान

Breast Cancer Warning Signs: ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादातर मामलों का पता तब चलता है, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. ऐसे में सिर्फ गांठ ही नहीं, बल्कि स्तनों में होने वाले दूसरे छोटे-छोटे बदलावों को समय रहते पहचानना और डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है.

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ब्रेस्ट कैंसर का संकेत सिर्फ गांठ नहीं, बल्कि त्वचा में गड्ढा, निप्पल में बदलाव और लगातार दर्द भी हो सकते हैं

स्तन के आकार में बदलाव, बगल में गांठ या सूजन और नई नसें उभरना भी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं

ऐसे लक्षण दिखने पर इन्हें सामान्य हार्मोनल बदलाव मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

समय पर जांच और डॉक्टर से सलाह लेने से बीमारी का जल्द पता लगने और बेहतर इलाज की संभावना बढ़ सकती है

पिछले कुछ सालों में देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ हैं. सबसे दुखद बात ये है कि 70% मामलों का पता तब चलता है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है और ये खतरनाक रूप ले चुकी होती है. जब भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की बात होती है तो सबसे ऊपर ब्रेस्ट में बड़ी गांठ सामने आती है. हमें लगता है कि सिर्फ ब्रेस्ट में गांठ होना ही ब्रेस्ट कैंसर को दर्शाता है. हालांकि ऐसा नहीं है. इसके कुछ और छोटे-छोटे लक्षण होते हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं. ऐसे में आज हम आपको ब्रेस्ट कैंसर के अन्य लक्षणों के बारे में बताएंगे.

त्वचा पर गड्ढा पड़ना-

अगर आपको ब्रेस्ट पर किसी भी तरह का गड्ढा दिख रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. ब्रेस्ट की त्वचा पर छोटा-सा गड्ढा बनना या खिंचाव आना कैंसर का लक्षण हो सकता है.

निप्पल में बदलाव-

समय-समस पर महिलाओं को अपने स्तनों को चेक करना चाहिए, अगर आपको निप्पल में बदलाव नजर आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें. निप्पल अंदर की तरफ दब जाना, एक तरफ से पानी या खून जैसा डिस्चार्ज आना, या निप्पल पर पपड़ी और फ्लेकिंग होना, अक्सर इसे हॉर्मोन बदलाव समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है.

लगातार स्तन में दर्द-

कई बार महिलाओं को ब्रेस्ट में दर्द महसूस होता है, हालांकि वो इसे आम समझकर जाने देती हैं, लेकिन कई बार यहीं छोटी सी गलती बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है. अगर आपको एक ही जगह पर लंबे समय से दर्द महसूस हो रहा है तो इसे इग्नोर न करें, ये ब्रेस्ट कैंसर का इशारा हो सकता है.

स्तन का आकार या शेप बदलना-

कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के शेप में बदलाव होने लगता है, लेकिन इसे हम आम समझकर जाने देते हैं. अगर अचानक एक स्तन दूसरे से बड़ा या छोटा दिखने लगे या उसका आकार बदल जाए तो इसपर तुरंत ध्यान दें और डॉक्टर से मिलें.

आर्मपिट में गांठ या सूजन-

समय-समय पर अपनी आर्मपिट यानी बगल को चेक करें, अगर इसमें कोई गांठ, सूजन या मोटापन महसूस हो रहा है तो इसे फोड़ा या बाल निकालने से होने वाली समस्या न समझें, ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है.

स्तन पर नई नसें दिखना या रेडनेस होना-

अगर आपको स्तन पर अचानक नसें उभर हुई या रेडनेस दिख रही है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो इसपर ध्यान दें. ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकता है.

स्तन में मोटापन महसूस होना-

कई बार महिलाओं को ब्रेस्ट में मोटापन या दूसरे स्तन से अलग महसूस होता है, इसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हो सकती है.