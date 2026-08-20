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कहीं नकली तो नहीं खरीद रहे दवा? घर लाने से पहले इन 6 चीजों की जरूर करें जांच

दवा खरीदते समय ज्यादातर लोग सिर्फ नाम, कीमत और एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन इसकी असली सुरक्षा सिर्फ इतनी जांच से तय नहीं होती. दवा कहां से आई, कैसे स्टोर हुई और उसकी जानकारी ट्रैक की जा सकती है या नहीं, इन बातों को जानना भी बेहद जरूरी है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 20, 2026, 9:19 AM IST
कहीं नकली तो नहीं खरीद रहे दवा? घर लाने से पहले इन 6 चीजों की जरूर करें जांच
  • दवा खरीदते समय सिर्फ कीमत और एक्सपायरी डेट देखना काफी नहीं है
  • दवा कहां से आई और उसकी सप्लाई चेन कितनी भरोसेमंद है, यह जानना जरूरी है
  • पैकिंग, बैच नंबर, स्टोरेज और QR कोड जैसी जानकारियां भी जरूर जांचें
  • हमेशा लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी या भरोसेमंद हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म से ही दवा खरीदें

जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी कीमत देखते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, बेचने वाले के बारे में जानकारी लेते हैं और वारंटी भी चेक करते हैं, ऐसा ही हम गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि रोजमर्रा का सामान खरीदते समय भी करते हैं, लेकिन जब बात दवाइयों की आती है, तो हम अक्सर चूक जाते हैं और जो दवाई मेडिकल स्टोर वाला देता है वहीं ले आते हैं और ये सवाल नहीं पूछते हैं कि ‘जो दवा मैं खरीद रहा हूं, वह असली और सही है या नहीं?’

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कम और मध्यम आय वाले देशों में लगभग हर 10 में से 1 मेडिकल प्रोडक्ट घटिया या नकली हो सकते हैं. ऐसे में दवा खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दवा के असली होने का पता सिर्फ पैकेट देखकर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कुछ और चीजों की जांच भी करनी चाहिए. यह भी समझना जरूरी है कि दवा बनने से लेकर हमारे हाथ तक पहुंचने के बीच उसका सफर कैसा रहा है.

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दवा खरीदते समय हर व्यक्ति को ये 6 सवाल जरूर पूछने चाहिए-

1. यह दवा कहां से आई है?

दवा हमेशा ऐसी जगह से खरीदनी चाहिए, जहां ये लाइसेंस प्राप्त निर्माता, अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर या भरोसेमंद सप्लायर से आती हो, अगर दवा की पूरी सप्लाई चेन भरोसेमंद है, तो उसकी गुणवत्ता और असली होने की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है. ऑनलाइन दवाओं की खरीदारी बढ़ने के साथ यह और भी जरूरी हो गया है कि दवा कहां से आई है, इसका पता लगाया जा सके. इसलिए सिर्फ दवा खरीदते समय उसे देखकर भरोसा करने के बजाय, यह भी देखना जरूरी है कि आपने उसे किस जगह से खरीदा है.

2. क्या इस दवा की जानकारी को ट्रैक किया जा सकता है?

दवा की पैकिंग पर कई जरूरी जानकारियां दी होती हैं, जैसे कंपनी का नाम, बैच नंबर, बनाने की तारीख, एक्सपायरी डेट और दूसरी जरूरी जानकारी. इनमें बैच नंबर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. इसकी मदद से जरूरत पड़ने पर यह पता लगाया जा सकता है कि दवा किस बैच में बनी थी और वह सप्लाई चेन में कहां-कहां गई, दवा खरीदने वाले व्यक्ति के लिए भी यह जानना जरूरी है कि उसकी दवा कहां से आई है.

3. क्या दवा को सही तरीके से रखा गया है?

दवा की गुणवत्ता सिर्फ उसके बनने तक ही जरूरी नहीं होती, उसे बनाने के बाद किस तरह रखा गया है, यह भी उतना ही जरूरी है, ज्यादा गर्मी, नमी, सीधी धूप या गलत तरीके से रखने से कुछ दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. कुछ दवाओं को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखना जरूरी होता है, जबकि कुछ दवाओं को ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए, इसलिए सिर्फ दवा का असली होना ही काफी नहीं है. उसे सही तरीके से रखा गया है या नहीं, यह भी उसकी गुणवत्ता के लिए जरूरी है.

4. क्या दवा की गुणवत्ता की जांच की गई है?

दवा ग्राहक तक पहुंचने से पहले उसकी कई जरूरी चीजों की जांच की जानी चाहिए. जिम्मेदार हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स आमतौर पर दवा की जानकारी, पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और स्टॉक जैसी चीजों को चेक करते हैं. इन सभी जांचों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक तक सही दवा पहुंचे, ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि दवा की गुणवत्ता सिर्फ आखिरी समय पर की जाने वाली जांच पर निर्भर नहीं करती. अच्छी क्वालिटी की शुरुआत दवा की खरीद और स्टोरेज से ही हो जाती है.

5. दवा घर पहुंचने पर मुझे क्या चेक करना चाहिए?

  • दवा का नाम आपके डॉक्टर की पर्ची से मिल रहा है या नहीं?
  • दवा की ताकत यानी strength सही है या नहीं?
  • दवा किस रूप में है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या सिरप?
  • पैकेट में दवा की मात्रा सही है या नहीं?
  • एक्सपायरी डेट जरूर देखें
  • कंपनी और निर्माता की जानकारी चेक करें
  • पैकेट कहीं से फटा, खुला या खराब तो नहीं है?

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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