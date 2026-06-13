चौंकाने वाला खुलासा! प्रेग्नेंसी में मां का तनाव बढ़ा सकता है बच्चे में डिप्रेशन का खतरा

आजकल तनाव और डिप्रेशन सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रह गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक तनाव और खराब लाइफस्टाइल गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास को प्रभावित कर सकता है, जिससे भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है.

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विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भ में बच्चा सीधे डिप्रेशन महसूस नहीं करता, लेकिन मां का तनाव उसके दिमागी विकास को प्रभावित कर सकता है

प्रेग्नेंसी में बढ़ा हुआ Cortisol हार्मोन बच्चे में भविष्य में एंग्जायटी और डिप्रेशन का जोखिम बढ़ा सकता है

खराब पोषण, नींद की कमी, डिप्रेशन और तनाव का असर बच्चे की ब्रेन ग्रोथ पर पड़ सकता है

डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेस कम रखने, हेल्दी डाइट लेने और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने की सलाह देते हैं

आजकल स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, ऐसे में हम में से कई लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से घिरे रहते हैं. हालांकि मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि अब अजन्मे यानी गर्भ में पल रहे बच्चों में भी डिप्रेशन का खतरा देखने को मिल रहा है, जो चिंताजनक है.

कई पिसर्च बताते हैं कि Pregnancy के दौरान मां की मानसिक और शारीरिक स्थिति का सीधा असर बच्चे के दिमागी विकास पर पड़ता है, अगर Pregnancy के दौरान मां लंबे समय तक तनाव, चिंता, डिप्रेशन या खराब वाइफस्टाइल से गुजरती है, तो इसका असर बच्चे के मस्तिष्क और भविष्य की मानसिक सेहत पर पड़ सकता है.

डॉ. नीतू तिवारी ( MBBS, MD (साइकियाट्री), सीनियर रेजिडेंट, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) बताती हैं कि हालांकि गर्भ में पल रहा बच्चा सीधे डिप्रेशन महसूस नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग का विकास ऐसे वातावरण में होता है जो भविष्य में मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है यानी बच्चा बड़ा होकर डिप्रेशन, एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर या व्यवहार संबंधी समस्याओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकता है. गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ पोषण ही नहीं, बल्कि मां की बॉडी में होने वाले हॉर्मोनल बदलाव, तनाव और वातावरण से भी प्रभावित होता है.

बच्चे को हो सकती हैं ये परेशानियां-

अगर गर्भवती महिला लंबे समय तक तनाव, डर, चिंता या emotional pressure में रहती है, तो शरीर में Cortisol नाम का stress hormone बढ़ने लगता है, यह hormone placenta के जरिए बच्चे तक पहुंच सकता है, ज्यादा cortisol exposure बच्चे के brain development, खासकर emotional regulation से जुड़े हिस्सों को प्रभावित कर सकता है. इससे आगे चलकर बच्चे में anxiety, low mood, concentration problems और depression risk बढ़ सकता है.

अगर मां pregnancy के दौरान डिप्रेशन से जूझ रही है और उसका इलाज नहीं हो रहा, तो इसका असर fetal brain development पर पड़ सकता है. डिप्रेशन की वजह से मां में कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे- सही डाइट न लेना, नींद की कमी, social isolation, बार-बार नाकारात्मक विचार, prenatal care को इग्नोर करना इन सभी चीजों का indirect effect बच्चे के nervous system और ब्रेन ग्रोथ पर पड़ सकता है.

मां का न्यूट्रिशन बेहद जरूरी होता है, अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिले तो बच्चे के brain development पर असर पड़ सकता है. Omega-3 fatty acids, Iron deficiency, Folic acid, Vitamin D deficiency की कमी भविष्य में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ा सकती है.

गर्भावस्था के दौरान स्मोकिंग, अल्कोहल या हार्मफुल केमिकल का एक्सपोजर बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है. ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में neurological और इमोशनल परेशानियों का रिस्क बढ़ सकता है. अगर गर्भवती महिला लगातार घरेलू झगड़े, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल अब्यूज या रिलेशनशिप की परेशानियों से गुजर रही है, तो उसका असर सिर्फ मां पर ही नहीं, बल्कि बच्चे पर भी पड़ सकता है. मां का मानसिक तनाव बॉडी केमेस्ट्री को बदल देता है, जिससे fetal brain wiring प्रभावित हो सकती है, इसे “prenatal stress effect” कहते हैं.

Pregnancy के दौरान कुछ सिंपल कदम मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं: