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Can A Headache Be A Sign Of Liver Cancer Know Other Symptoms From Doctor

क्या सिर दर्द भी हो सकता है लिवर कैंसर का लक्षण? जानें दोनों के बीच कनेक्शन

अक्सर हम सिरदर्द को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको शायद पता न हो ये लिवर कैंसर का इशारा भी हो सकता है, आइए डॉक्टर से जानते हैं दोनों के बीच कनेक्शन.

सिरदर्द एक बहुत ही आम समस्या है. कभी तनाव की वजह से, कभी नींद की कमी से, तो कभी ज्यादा मोबाइल देखने से भी सिरदर्द हो जाता है. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि सिरदर्द आमतौर पर लिवर कैंसर का सीधा लक्षण नहीं होता है, लिवर, शरीर के अंदर पेट के दाहिने हिस्से में होता है और इसका काम खाना पचाने, खून साफ करने और शरीर से टॉक्सिन निकालने का होता है, इसलिए जब लिवर में कोई समस्या होती है, तो उसके लक्षण सिर में नहीं बल्कि पेट और पूरे शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ खास मामलों में, अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब शरीर में कमजोरी, टॉक्सिन बढ़ना या अन्य कारणों से सिरदर्द हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर सिरदर्द लिवर कैंसर का संकेत है.

सुमोल रत्ना बताती हैं कि लिवर कैंसर तब होता है जब लिवर की कोशिकाएं (cells) अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना देती हैं-

इसके मुख्य कारण हो सकते हैं:

लंबे समय तक शराब का सेवन

Hepatitis B या Hepatitis C संक्रमण

फैटी लिवर

लिवर सिरोसिस

लिवर कैंसर के मुख्य लक्षण क्या हैं?

एक सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ के अनुसार, लिवर कैंसर के लक्षण धीरे-धीरे दिखाई देते हैं. शुरुआती स्टेज में कई बार कोई खास लक्षण नहीं दिखते-

1. पेट के दाहिने हिस्से में दर्द या भारीपन-

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यह सबसे आम लक्षण है, पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो सकता है.

2. भूख कम लगना-

अगर आपको अचानक से भूख कम लगने लगे या खाने का मन न करे, तो यह संकेत हो सकता है

3. तेजी से वजन घटना-

बिना कोशिश किए वजन कम होना एक गंभीर संकेत हो सकता है

4. कमजोरी और थकान-

हर समय थकान महसूस होना, शरीर में ऊर्जा की कमी होना

5. पीलिया (Jaundice)-

आंखों और त्वचा का पीला होना, पेशाब का गहरा रंग होना, यह लिवर की समस्या का बड़ा संकेत है

6. पेट में सूजन (Ascites)-

पेट में पानी भरने के कारण सूजन आ सकती है

7. उल्टी या मतली-

बार-बार उल्टी आना या जी मिचलाना भी लक्षण हो सकता है

किन मामलों में सिरदर्द जुड़ सकता है?

सिरदर्द लिवर कैंसर का सीधा लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह जुड़ सकता है:

जब शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं

जब मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी या एनीमिया हो जाता है

जब कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने लगे

लेकिन यह बहुत कम मामलों में होता है. इसलिए केवल सिरदर्द के आधार पर लिवर कैंसर का शक करना सही नहीं है.

सिरदर्द के आम कारण क्या हैं?

अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है, तो उसके कारण ज्यादा साधारण हो सकते हैं:

● तनाव (Stress)

● नींद की कमी

● डिहाइड्रेशन (पानी की कमी)

● आंखों की कमजोरी

● माइग्रेन

● ज्यादा स्क्रीन टाइम

इन कारणों की जांच पहले करनी चाहिए

कब डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए?

अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:

● सिरदर्द के साथ लगातार उल्टी

● बहुत ज्यादा कमजोरी

● वजन तेजी से घटना

● आंखों या त्वचा का पीला होना

● पेट में लगातार दर्द या सूजन

यह संकेत किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं

लिवर को स्वस्थ कैसे रखें?

लिवर कैंसर से बचाव के लिए कुछ आसान आदतें अपनाना बहुत जरूरी है:

शराब का सेवन कम करें या बंद करें

साफ और संतुलित आहार लें

हेपेटाइटिस B का टीका लगवाएं

वजन नियंत्रित रखें

नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं

सिरदर्द एक आम समस्या है और ज्यादातर मामलों में यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता. Liver Cancer का सीधा लक्षण सिरदर्द नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ अन्य गंभीर लक्षण भी दिखें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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