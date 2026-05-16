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Can A Mothers Cancer Affect Her Unborn Baby In Pregnancy Know Here

क्या मां का कैंसर गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है? आइए डॉक्टर से जानें

कई बार महिलाओं द्वारा ऐसे सवाल किए जाते हैं कि क्या अगर प्रेग्नेंट महिला को कैंसर है तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक सही समय पर जांच और इलाज से मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा संभव हो सकती है.

प्रेगनेंसी किसी भी महिला के जीवन का बेहद खास समय होता है. इस दौरान महिला अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहती है, लेकिन अगर इसी दौरान किसी महिला को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चले, तो यह स्थिति मानसिक और शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. प्रेगनेंसी के दौरान कैंसर होना दुर्लभ स्थिति है, लेकिन आजकल बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी, बदलती जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. डॉ. काजल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि सही समय पर जांच, विशेषज्ञों की निगरानी और उचित इलाज से मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

क्या प्रेगनेंसी में कैंसर होना संभव है?

डॉ. काजल सिंह ने बताया कि हां, गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं में कैंसर हो सकता है, हालांकि यह बहुत आम नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के कैंसर गर्भवती महिलाओं में ज्यादा देखे जाते हैं, जैसे:

ब्रेस्ट कैंसर

सर्वाइकल कैंसर

ब्लड कैंसर

थायरॉयड कैंसर

ओवरी कैंसर

स्किन कैंसर

कई बार गर्भावस्था के सामान्य लक्षण और कैंसर के शुरुआती संकेत एक जैसे लग सकते हैं, जिससे पहचान में देरी हो जाती है

क्या मां से बच्चे को कैंसर हो सकता है?

यह सवाल ज्यादातर महिलाओं और परिवारों को परेशान करता है. विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य रूप से कैंसर सीधे मां से बच्चे में नहीं फैलता, यानी अगर गर्भवती महिला को कैंसर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा भी कैंसर से प्रभावित होगा. कैंसर एक संक्रमण की तरह नहीं फैलता. बहुत ही दुर्लभ मामलों में कुछ कैंसर कोशिकाएं प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ऐसे मामले बेहद कम होते हैं. इसलिए अधिकतर स्थितियों में बच्चा सुरक्षित रहता है.

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प्रेगनेंसी में कैंसर की पहचान क्यों मुश्किल होती है?

गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं. जैसे:

थकान

उल्टी

कमजोरी

स्तनों में बदलाव

सांस फूलना

ये सभी सामान्य प्रेगनेंसी के लक्षण भी हो सकते हैं. यहीं कारण है कि कई बार कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

उदाहरण के लिए:

ब्रेस्ट में गांठ को सामान्य बदलाव समझ लिया जाता है

लगातार थकान को गर्भावस्था की कमजोरी मान लिया जाता है

खून की कमी को सामान्य एनीमिया समझ लिया जाता है

इसलिए अगर कोई लक्षण लंबे समय तक बना रहे या असामान्य लगे, तो तुरंत जांच करवानी चाहिए.

किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

अगर गर्भावस्था के दौरान महिला में ये लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए:

स्तन में गांठ

असामान्य रक्तस्राव

लगातार तेज दर्द

तेजी से वजन घटना

शरीर में सूजन या गांठ

बार-बार बुखार

लगातार खांसी

अत्यधिक कमजोरी

त्वचा पर असामान्य बदलाव

ये जरूरी नहीं कि हर लक्षण कैंसर का संकेत हो, लेकिन जांच करवाना जरूरी होता है

क्या प्रेगनेंसी में कैंसर का इलाज संभव है?

हां, आज के समय में गर्भावस्था के दौरान भी कैंसर का इलाज संभव है. इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि:

कैंसर किस प्रकार का है

बीमारी किस स्टेज में है

गर्भावस्था कितने महीने की है

मां और बच्चे की स्थिति कैसी है

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मिलकर इलाज की योजना बनाती है ताकि मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा बनी रहे

प्रेगनेंसी में कौन-कौन से इलाज किए जा सकते हैं?

1. सर्जरी

कई मामलों में गर्भावस्था के दौरान सर्जरी सुरक्षित तरीके से की जा सकती है, विशेष रूप से दूसरे ट्राइमेस्टर में सर्जरी को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है.

2. कीमोथेरेपी

कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में दी जा सकती है, लेकिन शुरुआती तीन महीनों में इससे बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है

3. रेडियोथेरेपी

गर्भावस्था में रेडियोथेरेपी आमतौर पर टाली जाती है, क्योंकि इससे भ्रूण को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है

क्या कैंसर का इलाज बच्चे के विकास को प्रभावित करता है?

कुछ इलाजों का असर बच्चे पर पड़ सकता है, इसलिए हर कदम बहुत सावधानी से लिया जाता है. इलाज के दौरान डॉक्टर लगातार बच्चे की ग्रोथ और स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं. कुछ मामलों में समय से पहले डिलीवरी करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है ताकि मां का इलाज जल्दी शुरू किया जा सके.

मां की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना भी जरूरी

गर्भावस्था में कैंसर का पता चलना महिला के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो सकता है. डर, चिंता और तनाव का असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है. इस समय परिवार का सहयोग और मानसिक समर्थन बेहद जरूरी होता है. कई अस्पतालों में काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाती है ताकि महिला मानसिक रूप से मजबूत रह सके.

क्या प्रेगनेंसी के बाद बच्चा सामान्य रह सकता है?

ज्यादातर मामलों में बच्चे पूरी तरह स्वस्थ जन्म लेते हैं, अगर सही समय पर इलाज और निगरानी की जाए, तो बच्चे के विकास पर गंभीर असर नहीं पड़ता. हालांकि इलाज और दवाइयों के अनुसार बच्चे की नियमित जांच जरूरी होती है.

क्या स्तनपान कराना सुरक्षित होता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि महिला कौन-सा इलाज ले रही है अगर महिला कीमोथेरेपी या कुछ विशेष दवाइयां ले रही है, तो स्तनपान रोकने की सलाह दी जा सकती है क्योंकि दवाइयां दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती हैं. इसलिए इस बारे में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है.

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