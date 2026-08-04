क्या होंठों का बदलता रंग है कैंसर का इशारा? डॉक्टर ने बताया कब हो जाएं सतर्क

Can Changing Lip Color Be a Sign of Oral Cance: होंठों का रंग बदलना हमेशा सामान्य नहीं होता, कई बार यह शरीर में पोषण की कमी का संकेत होता है, तो कुछ मामलों में यह ओरल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की ओर भी इशारा कर सकता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/can-changing-lip-color-be-a-sign-of-oral-cancer-doctor-explains-the-warning-signs-8492367/ Copy

होंठों का रंग बदलना हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होता, इसके पीछे कई सामान्य कारण भी हो सकते हैं

एनीमिया, विटामिन B12 की कमी, डिहाइड्रेशन और एलर्जी से भी होंठों का रंग बदल सकता है

अगर होंठ या मुंह में सफेद/लाल पैच, न भरने वाला घाव या गांठ दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं

तंबाकू और स्मोकिंग करने वालों को ऐसे लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

कई बार हम छोटी-छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में बड़ी बीमारी का कारण बनती हैं, जैसे होंठों के रंग का बदलना, अक्सर लगो इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कैंसर का इशारा भी हो सकता है. आइए इसके बारे में डॉ. सुमोल रत्न (असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) से इसके बारे में जानते हैं.

डॉ. सुमोल रत्न ने बताया कि होंठों के रंग में बदलाव और कैंसर के बीच कनेक्शन देखा जाए तो ये कुछ हद तक सच भी है और थोड़ा गतल भी, होंठों की स्किन बहुत पतली होती है और उसमें ब्लड वेसल्स स्किन के बहुत करीब होते हैं, इसी वजह से शरीर के अंदर हो रहे बहुत सारे बदलाव होंठों पर जल्दी नजर आने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होंठ का रंग बदलते ही कैंसर समझ लिया जाए, क्योंकि कई बार ये नॉर्मल भी हो सकता है. अगर ठंड के मौसम की वजह से होंठ नीले या पर्पल पड़ जाएं, तो ये माइल्ड cyanosis है जो गर्मी मिलते ही अपने आप ठीक हो जाता है, इसी तरह पानी की कमी की वजह से होंठ रूखे नज़र आने लगते हैं, और अगर शरीर में आयरन की कमी या एनीमिया हो, तो होंठों का रंग हल्का गुलाबी से सफ़ेद दिखने लगता है, जो कि आम बात है.

हमेशा कैंसर का संकेत नहीं-

सिगरेट और तम्बाकू की आदत रखने वालों में होंठों के किनारे काले पड़ सकते हैं. किसी लिपस्टिक से या खाने की एलर्जी होने पर होंठ लाल या सूजे हुए दिख सकते हैं और विटामिन B12 या फोलेट की कमी में होंठ के साथ-साथ कोनों पर Angular Cheilitis भी हो सकते हैं. ये सारी वजहें बहुत आम हैं और इनका कैंसर से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.

होंठ या ओरल कैविटी के कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं और यहां रंग बदलने के साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, अगर होंठ या मुंह के अंदर एक सफेद पैच बन जाएं जो दो हफ्तों से ज़्यादा समय तक बने रहें और रगड़ने पर न हटें, तो इसे leukoplakia कहा जाता है और ये precancerous condition हो सकती है, खासकर उन लोगों में जो स्मोकिंग करते है या तम्बाकू खाते हैं.

Erythroplakia या लाल पैच ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें Malignancy बनने का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसी तरह अगर होंठ पर कोई घाव या छाला बन जाए जो तीन हफ्तों से ज़्यादा ठीक न हो, लेकिन धीरे-धीरे साइज में बढ़ता जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. होंठ पर मेलेनोमा बनने की पर डॉक्टर्स ABCDE रूल का इस्तेमाल करते है, जिसमें asymmetry,एक ही स्पॉट में कई रंगों जैसे काला, भूरा और नील रंग का मिलना, स्पॉट का साइज़ 6mm से बड़ा होना और समय के साथ उसका शेप, साइज या रंग बदल जाना शामिल है, अगर होंठ पर कोई ऐसा दाग दिखे जो इन चीज़े से मिलता हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं. इसके अलावा अगर होंठ पर अचानक कोई गांठ महसूस हो या होंठ मोठे हो जाए, तो उसे भी सीरियसली लेना चाहिए.