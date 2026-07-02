खेलते-खेलते सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज, बच्चों को भी आ सकता है हार्ट अटैक, ये संकेत दिखते ही अस्पताल भागें

हार्ट अटैक को अक्सर बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में शिशु, बच्चे और किशोर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चों में हार्ट अटैक के कारण वयस्कों से अलग होते हैं और समय पर पहचान जीवन बचा सकती है. हार्ट अटैक को अक्सर बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में शिशु, बच्चे और किशोर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं.

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हार्ट अटैक एक गंभीर समस्या है, हर साल इससे कई लोगों की मौत हो जाती है. पहले ये परेशानी सिर्फ बड़ों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है. हार्ट अटैक की बात आते ही हमारे मन में डायबिटीज, हाई बीपी से पीड़ित या धूम्रपान करने वालों का ध्यान आता है, लेकिन कई बार मन में ये सवाल उठता है कि क्या बच्चों को भी हार्ट अटैक आ सकता है? डॉ. कर्नल अनिल ढल (सेना मेडल), डायरेक्टर एवं कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी, शैल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, गुरुग्राम) ने बताया कि कुछ मामलों में शिशुओं, बच्चों और किशोरों को भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है और इसके कारण वयस्कों से बिलकुल अलग होते हैं.

हो सकते हैं ये कारण-

डॉ. कर्नल ने बताया कि वयस्कों में आमतौर पर आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हार्ट अटैक होता है. इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वहीं बच्चों में हार्ट अटैक का कारण कोरोनरी आर्टरी का जन्मजात डिफेक्ट होता है.

कुछ बच्चों में जन्म से ही हार्ट की आर्टरीज गलत जगह से निकलती हैं या उनका मार्ग असामान्य होता है, ऐसे में दौड़ने या खेलकूद के दौरान हार्ट तक ब्लड की सप्लाई कम हो सकती है. कुछ दुर्लभ मामलों में यह गड़बड़ी अचानक कार्डियक अरेस्ट का भी कारण बन सकती है.

इसके अलावा ‘कावासाकी डिसीज’, जन्मजात हार्ट डिसीज, किसी कारण से हुई हार्ट सर्जरी के बाद की मुश्किलों और कुछ रेयर इन्फ्लेमेशन के कारण भी बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा रहता है. फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया नाम की वंशानुगत खामी भी बच्चों में हार्ट अटैक का कारण बन सकती है. इस बीमारी में जन्म से ही एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ रहता है, जिससे कम उम्र में ही हार्ट की आर्टरीज में रुकावट होने लगती है. इसी तरह जन्म से ही बढ़ा हुआ लिपोप्रोटीन भी आगे चलकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है.

इन लक्षणों पर तुरंत दें ध्यान-

इस मामले में कुछ संकेतों पर नजर रखना भी जरूरी है. यदि बच्चे को दौड़ते या खेलते समय सीने में दर्द, बेहोशी, सांस फूलने या धड़कन तेज होने जैसी परेशानी हो, परिवार में पहले से किसी को 50 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक का इतिहास रहा हो या कोई जन्मजात हार्ट डिसीज हो, तो विशेष सतर्कता जरूरी है. हालांकि यह भी समझना चाहिए कि बच्चों के सीने में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक का संकेत नहीं होता. मांसपेशियों में दर्द, पसलियों में इन्फ्लेमेशन, अस्थमा, निमोनिया, एसिडिटी, स्ट्रेस, मायोकार्डाइटिस (हार्ट मसल्स की इन्फ्लेमेशन) व पेरिकार्डाइटिस जैसे डिसीज भी हार्ट अटैक जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं. ऐसे में ईसीजी, ब्लड टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी जैसी जांच से भी इस अंतर को समझा जा सकता है.

हाल के वर्षों में युवाओं में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बढ़ा है. इसी तरह मोटापा, डायबिटीज, ड्रग्स, स्ट्रेस और अनियमित लाइफस्टाइल जैसे कई रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रहे हैं. हालांकि बचपन या किशोरावस्था में हार्ट डिसीज का बड़ा कारण आनुवंशिक होता है. सही समय पर डायग्नोसिस, सही ट्रीमटमें और परिवार के अन्य सदस्यों की स्क्रीनिंग से भविष्य में गंभीर हार्ट डिसीज के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.