हर वक्त टेंशन में रहते हैं? सावधान! पुरुषों में बढ़ सकता है इनफर्टिलिटी का खतरा

अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ आपकी मानसिक सेहत पर ही नहीं, बल्कि पिता बनने की क्षमता पर भी पड़ सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस पुरुषों की फर्टिलिटी को कई तरह से प्रभावित कर सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 29, 2026, 9:17 AM IST
हर वक्त टेंशन में रहते हैं? सावधान! पुरुषों में बढ़ सकता है इनफर्टिलिटी का खतरा
  • लंबे समय तक तनाव रहने से कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी प्रभावित हो सकती है
  • तनाव की वजह से नींद, खानपान, धूम्रपान और शराब जैसी आदतें भी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं
  • स्ट्रेस सेक्स ड्राइव और इरेक्शन जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है
  • एक्सपर्ट के अनुसार, लाइफस्टाइल में सुधार और समय पर जांच से इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है

यह सच है कि आज के दौर में स्ट्रेस ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन लंबे समय तक रहने वाला तनाव सिर्फ़ मानसिक समस्याओं का ही कारण नहीं बनता, बल्कि लंबे समय का तनाव पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण भी हो सकता है. डॉ. आस्था गुप्ता (सीनियर IVF कंसल्टेंट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दिल्ली IVF, नई दिल्ली) बताती हैं कि तनाव के चलते पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है, हालांकि तनाव अकेले बांझपन का कारण नहीं बन सकता. लंबे समय तक रहने वाला शारीरिक और भावनात्मक तनाव किसी व्यक्ति के हार्मोनल संतुलन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिगाड़ सकता है, इससे जोड़ों के लिए गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है.

बढ़ा हुआ कोर्टिसोल-

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डॉ. आस्था गुप्ता ने बताया कि लंबे समय तक तनाव से जूझ रहे पुरुषों के शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है. कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जो स्पर्म बनाने के लिए एक ज़रूरी हार्मोन है.इस तरह तनाव से शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गतिशीलता और बनावट (मॉर्फोलॉजी) में कमी आती है. कुछ स्टडीज से पता चलता है कि लंबे समय का स्ट्रेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ाता है, जो स्पर्म को कई तरह से प्रभावित करता है.

तनाव जीवनशैली में कुछ बदलाव लाकर इंडिरेक्टली इनफर्टिलिटी पर असर डाल सकता है. लगातार तनाव में रहने वाले पुरुष को नींद न आने की समस्या हो सकती है, वह अस्वास्थ्यकर भोजन कर सकता है, जरूरत से ज़्यादा शराब पी सकता है, धूम्रपान कर सकता है, कम व्यायाम कर सकता है या उसका वज़न बढ़ सकता है, इन सभी चीज़ों से उसका प्रजनन स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इसके अलावा, तनाव यौन इच्छा को कम कर सकता है या इरेक्शन या इजाक्यूलेशन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे फर्टिलाइज़ेशन मुश्किल हो जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान-

अच्छी बात यह है कि तनाव से जुड़ी ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन समस्याओं को जीवनशैली में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है. व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वस्थ भोजन, ध्यान या योग का अभ्यास और शराब या धूम्रपान की आदतों में बदलाव तनाव से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं, अगर कोई कपल एक साल से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा है और सफल नहीं हो पा रहा है, या अगर साथी की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वे छह महीने से कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें एक साथ फर्टिलाइज़ेशन चेक-अप करवाना चाहिए. मेडिकल चेक-अप के साथ किए गए स्पर्म एनालिसिस से जोड़े की बांझपन की समस्याओं के पीछे तनाव या किसी अन्य मेडिकल समस्या का पता चल सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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