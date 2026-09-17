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क्या कम खाना खाने से सच में घटता है वजन? डॉक्टर ने बताया हैरान कर देने वाला सच

वजन कम करने के लिए कम खाना और सख्त डाइट को अक्सर सबसे आसान तरीका माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक जरूरत से कम कैलोरी लेना शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और मांसपेशियों पर असर डाल सकता है. डॉक्टर के मुताबिक, बहुत ज्यादा भूखे रहने से वजन घटाने की प्रक्रिया उलटी भी पड़ सकती है.

Edited By: Shweta Bajpai
Published: September 17, 2026, 9:10 AM IST
क्या कम खाना खाने से सच में घटता है वजन? डॉक्टर ने बताया हैरान कर देने वाला सच
  • लंबे समय तक जरूरत से कम कैलोरी लेने से मेटाबॉलिज्म में बदलाव हो सकता है
  • कैलोरी की कमी से मांसपेशियों का नुकसान और कैलोरी बर्न करने की क्षमता घट सकती है
  • लेप्टिन और घ्रेलिन जैसे हार्मोन्स में बदलाव से भूख और क्रेविंग बढ़ सकती है
  • बहुत सख्त डाइट के बजाय टिकाऊ खान-पान और पर्याप्त एक्टिविटी पर ध्यान देना जरूरी है

आजकल बढ़ते वजन से लगभग हर कोई परेशान है, इसके लिए लोग तरह-तरह की चीजें अपनाते हैं, कोई घंटों जिम में रहता है तो कोई खाने पर लगाम लगा देता है और बहुत कम खाने लगता है, लेकिन क्या वाकई कम खाना खाने से वजन कम होता है? आइए डॉ. विजय एस पांडे (डायरेक्टर – मिनिमल एक्सेस रोबोटिक सर्जरी और बरिएट्रिक सर्जरी , मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली) से जानते हैं.

डॉ. विजय एस पांडे ने बताया कि यह सोचना कि वजन कम करना सिर्फ़ कम खाना खाने और ज़्यादा एक्टिव रहने की बात है, गलतफहमी है. बहुत से लोग वजन की समस्या से जूझते हैं और कैलोरी कम करते हैं या सख्त डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका वज़न या तो उतना ही रहता है या बढ़ता ही जाता है.

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‘अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस’-

जब लंबे समय तक शरीर की ज़रूरत से कम कैलोरी ली जाती है, तो मेटाबॉलिज़्म में बदलाव आते हैं. इस प्रोसेस को ‘अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस’ कहते हैं; यह शरीर का वह तरीका है जिससे वह कम कैलोरी लेने पर भी समय के साथ ऊर्जा बचाकर रखता है. साथ ही, इस प्रोसेस में मसल्स (मांसपेशियों) का नुकसान भी हो सकता है. मसल्स आराम करते समय भी कैलोरी बर्न करती हैं, इसलिए मसल्स कम होने से कैलोरी बर्न होने की क्षमता भी कम हो जाती है.

खाने की कमी का असर उन हार्मोन्स पर भी पड़ सकता है जो भूख और पेट भरने के एहसास में भूमिका निभाते हैं. उदाहरण के लिए, लेप्टिन (वह हार्मोन जो पेट भरने का संकेत देता है) का लेवल कम हो सकता है, जबकि घ्रेलिन (जो भूख लगने के लिए ज़िम्मेदार है) का लेवल बढ़ सकता है. इसलिए, बहुत ज़्यादा भूखे रहने से क्रेविंग और भूख बढ़ सकती है और इंसान ज़्यादा खा सकता है. साथ ही, लंबे समय तक खाने पर रोक लगाने से शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और शरीर में फ़्लूइड (तरल पदार्थ) के लेवल में उतार-चढ़ाव से शरीर का फ़ैट बढ़े बिना भी वजन थोड़ा बढ़ सकता है.

इन बातों पर दें ध्यान-

यहां एक और जरूरी बात यह है कि कोई व्यक्ति रोज़ाना कितनी हलचल या मूवमेंट करता है, अगर कोई व्यक्ति हर समय थका हुआ महसूस करता है या उसमें ऊर्जा कम होती है, तो वह कम चलेगा, कम हिले-डुलेगा और ज़्यादा समय आराम करेगा. इसका मतलब है कि एक्सरसाइज़ कम करने से कुल मिलाकर बर्न होने वाली कैलोरी की संख्या कम हो जाएगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत सख़्त डाइट फ़ॉलो करने से कोई मोटा नहीं होगा. बहुत ज़्यादा भूखे रहने से असरदार तरीके से वजन कम करना मुश्किल हो सकता है और दोबारा खाना शुरू करने पर वज़न बढ़ सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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