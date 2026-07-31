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क्या रोज लहसुन खाने से कैंसर का खतरा हो जाता है खत्म? एक्सपर्ट ने बताई पूरी सच्चाई

लहसुन को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बचा सकता है? जानिए एक्सपर्ट की राय और वैज्ञानिक शोध इस दावे पर क्या कहते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 31, 2026, 9:04 AM IST
क्या रोज लहसुन खाने से कैंसर का खतरा हो जाता है खत्म? एक्सपर्ट ने बताई पूरी सच्चाई
  • लहसुन में मौजूद एलिसिन और अन्य यौगिक शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं
  • कुछ रिसर्च में लहसुन खाने वालों में कुछ कैंसर का जोखिम थोड़ा कम देखा गया है
  • हालांकि, अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सिर्फ लहसुन कैंसर को रोक सकता है
  • एक्सपर्ट ताजा लहसुन खाने की सलाह देते हैं, लेकिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूरी है

लगभग हर भारतीय किचन में आपको लहसुन मिल जाएगा, ये खाने का स्वाद बढ़ाने का काम तो करता ही है साथ ही साथ सेहत के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है, लेकिन आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि लहसुन के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा कम हो जाता है, लेकिन क्या वाकई में ये सच है? आइए इसके बारे में समीक्षा (डीपीयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पिंपरी, पुणे में मुख्य आहार विशेषज्ञ) सेजानते हैं.

समीक्षा बताती हैं कि लहसुन का इस्तेमाल सदियों से खाने के साथ-साथ आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता रहा है. कई लोग मानते हैं कि लहसुन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करता है, लेकिन क्या यह दावा पूरी तरह सही है? आइए जानते हैं.

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लहसुन में ऐसा क्या होता है?

लहसुन में एलिन (Alliin) नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है, जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है, तो यह एलिसिन (Allicin) में बदल जाता है. एलिसिन और इससे बनने वाले अन्य प्राकृतिक यौगिक शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

शोध के अनुसार, ये तत्व शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं, सूजन (Inflammation) को कम कर सकते हैं, कोशिकाओं के डीएनए की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं, खराब या असामान्य कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायता कर सकते हैं, कैंसर कोशिकाओं की बढ़त को धीमा कर सकते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

क्या वैज्ञानिक शोध इसे साबित करते हैं?

कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से लहसुन खाते हैं, उनमें पेट (Stomach) और बड़ी आंत (Colorectal) के कैंसर का खतरा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इन अध्ययनों से यह साबित नहीं होता कि सिर्फ लहसुन खाने से कैंसर नहीं होगा. कैंसर का खतरा खान-पान, जीवनशैली, व्यायाम, धूम्रपान और कई अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है. अब तक हुए बड़े वैज्ञानिक अध्ययनों में यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ है कि लहसुन या उसके सप्लीमेंट्स कैंसर को रोक सकते हैं.

क्या लहसुन के सप्लीमेंट लेना सही है?

विशेषज्ञों का मानना है कि ताजा लहसुन खाना ज्यादा बेहतर है, इसमें प्राकृतिक रूप से कई लाभकारी तत्व होते हैं, वहीं, बाजार में मिलने वाले लहसुन के सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता और उनमें मौजूद एलिसिन की मात्रा अलग-अलग हो सकती है. इसलिए इन्हें कैंसर से बचाव का भरोसेमंद उपाय नहीं माना जाता. अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं (जैसे Warfarin) लेते हैं या आपकी सर्जरी होने वाली है, तो ज्यादा मात्रा में लहसुन के सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इससे खून बहने का खतरा बढ़ सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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