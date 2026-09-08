Exercise करते वक्त सीने में दर्द या चक्कर आए तो तुरंत रुकें, वरना हो सकता है सेहत को बड़ा नुकसान!

एक्सरसाइज सेहत और दिल को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोरदार वर्कआउट कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि किन परिस्थितियों में एक्सरसाइज दिल पर भारी पड़ सकती है और किन चेतावनी वाले लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/can-intense-workouts-harm-your-heart-cardiologist-warns-about-these-warning-signs-8519198/ Copy

नियमित एक्सरसाइज दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अचानक बहुत जोरदार वर्कआउट नुकसान पहुंचा सकता है

भारी वजन उठाने, तेज दौड़ने और HIIT से ब्लड प्रेशर व हार्ट रेट तेजी से बढ़ सकते हैं

सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर, बेहोशी या असामान्य थकान होने पर तुरंत वर्कआउट रोकें

एक्सपर्ट की सलाह है कि उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार धीरे-धीरे एक्सरसाइज की तीव्रता बढ़ाएं और पर्याप्त आराम व हाइड्रेशन रखें

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं. ऐसे में हम में से कई लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, इससे हम एक्टिव रहते हैं. एक्टिव रहने से दिल को सेहतमंद रखने में मदद मिलती है, लोग फिट रहते हैं और सुस्त जीवनशैली से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, फिर भी, वर्कआउट का मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा हर किसी के लिए सुरक्षित हो.

डॉ समीर गुप्ता ( सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ग्रुप हेड- कैथ लैब, मेट्रो ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स) कहा कि कुछ मामलों में, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार एक्सरसाइज़ से दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है और दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तब जब किसी व्यक्ति को दिल की कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज न हुआ हो या जिसमें दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा हो.

हो सकती हैं ये परेशानियां-

डॉ समीर गुप्ता ने बताया कि अचानक बहुत ज़ोरदार वर्कआउट करने से समस्याएं हो सकती हैं, भारी वज़न उठाना, तेज़ दौड़ना, HIIT और बहुत ज़्यादा ज़ोरदार वर्कआउट से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन काफी बढ़ सकती है. यह खतरा उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज़ नहीं की है, या बहुत कम की है और अचानक बहुत ज़ोरदार वर्कआउट करने का फैसला किया है. इसके अलावा, बहुत भारी वज़न उठाने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है.

बहुत ज़्यादा गर्मी या खराब मौसम में वर्कआउट करने से ज़्यादा तनाव हो सकता है. बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस से बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे दिल के लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज़ करना मुश्किल हो जाता है. इसी तरह, बहुत ज़्यादा प्रदूषण के दौरान बाहर एक्सरसाइज़ करने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और दिल या सांस की समस्या वाले लोगों के दिल और फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है.

इन लक्षणों पर दें ध्यान-

एक और ज़रूरी बात है चेतावनी वाले लक्षणों के साथ एक्सरसाइज़ करना. सीने में दर्द, सीने में दबाव, सांस लेने में असामान्य दिक्कत, चक्कर आना, बेहोश होना, दिल की धड़कन तेज़ होना या बहुत ज़्यादा थकान जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए. लक्षणों के बावजूद वर्कआउट जारी नहीं रखना चाहिए. डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पहले दिल की समस्या या परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास रखने वाले लोगों को ज़ोरदार वर्कआउट शुरू करते समय ज़्यादा सावधान रहना चाहिए. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लोगों को एक्सरसाइज़ करना छोड़ देना चाहिए.

असल में, सावधानी से नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करना दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. सही तरीका यह है कि अपनी उम्र, फिटनेस क्षमता और सेहत की स्थिति के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी और उसकी तीव्रता (intensity) चुनें। वार्म-अप से शुरुआत करें, धीरे-धीरे फिजिकल एक्टिविटी की तीव्रता बढ़ाएं और ज़ोरदार वर्कआउट के बाद शरीर को ठीक होने के लिए ज़रूरी समय दें. यह भी ज़रूरी है कि आप पर्याप्त पानी पिएं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर ज़ोरदार एक्सरसाइज़ न करें, जो लोग लंबे समय से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या जिन्हें दिल की कोई बीमारी रही है, उन्हें ज़ोरदार फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने से पहले हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए. धीरे-धीरे शुरुआत करना बेहतर होता है और अच्छी सेहत पाने का सही तरीका यह है कि एक्सरसाइज़ धीरे-धीरे शुरू की जाए, न कि शरीर पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए.