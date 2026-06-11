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क्या जामुन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है? डॉक्टर से जानिए

Can Jamun Help Control Blood Sugar Levels: जामुन खाना लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन आज आपको बताते हैं कि क्या जामुन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है?

Written by: Ritika
Published: June 11, 2026, 3:40 PM IST
(pic credit- pexels)
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Can Jamun Help Control Blood Sugar Levels: आजकल लोगों को घर का खाना खाने के बजाय बाहर का खाना खाना बड़ा ही पसंद होता है, जिस कारण उनकी हेल्थ पर इसका गलत असर पड़ता है. गर्मियों के मौसम में जामुन खाना सभी को खूब पसंद होता है ये हेल्थ और स्वाद दोनों को फिट रखती है. जामुन में फाइबर, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित होता है. कई लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि क्या जामुन खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है? लेकिन क्या सच में डायबिटीज के मरीजों के लिए बेस्ट है या इसमें भी कुछ चीजें हैं, जिसको जानना जरूरी होता है. अगर आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं कि क्या जामुन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है? डॉक्टर से हुई बातचीत में उन्होने क्या बताया आइए जान लीजिए.

क्या जामुन ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है?

डॉ. उमाशंकर शर्मा ने बताया है कि ब्लड शुगर मैनेजमेंट में जामुन काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. और आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है. जामुन में मौजूद फाइबर पाचन की क्रिया को धीमा करता है, जिससे ग्लूकोज धीरे-धीरे हमारे खून तक पहुंचता है.

डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉक्टर का कहना है कि केवल जामुन खाने से डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देने की जरूरता है और इसके साथ ही साथ डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को भी आपको समय से लेना है.

जामुन खाने के फायदे

जामुन आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना भी जामुन को खाते हैं, तो शरीर को फ्री रेडिकल्स से आप बचा सकते हैं और साथ ही पाचन से जुड़ी समस्या को भी कम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी ये खूब पसंद होता है. समर में लोगों को ये खूब खाना पसंद है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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