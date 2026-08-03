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क्या जिम जाने वाले लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? जानिए कितना सही है यह तरीका

Intermittent Fasting: अगर आप जिम जाते हैं, तो आज आपको बताते हैं कि क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं या नहीं?

Written by: Ritika
Published: August 3, 2026, 9:00 AM IST
क्या जिम जाने वाले लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? जानिए कितना सही है यह तरीका

Intermittent Fasting: आजकल फिटनेस की दुनिया में लोगों ने कई तरीकों से खुद को फिट रखने के लिए तरीकों को खोजा है. अब लोग काफी ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले डाइट तरीकों में से ये एक माना जाता है. वजन कम करने से लेकर बेहतर मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर कंट्रोल करने तक के लिए इसको काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. कुछ लोगों के मन ये सवाल रहता है कि क्या जिम जाने वाले लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.क्या इससे मसल्स बनती हैं या नुकसान होता है? इस खबर में आपको सारी चीजों के बारे में बताते हैं.

क्या जिम जाने वाले लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं?

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अगर आपको इसके बारे में बताएं, तो आपको बता दें जिम जाने वाले लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं. लेकिन आपको इसके साथ-साथ कुछ खास बातों को भी खास ध्यान रखना पड़ेगा. मांसपेशियों की रिकवरी या वेट वॉस करना चाहते हैं, तो आपको पर्याप्त प्रोटीन, कैलोरी और पोषक तत्व लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको अपनी डाइट और वर्कआउट टाइमिंग पर खास ध्यान रखना ही चाहिए. यदि आपका खाने का समय बहुत कम है या आप लगातार अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फास्टिंग रिकवरी और ट्रेनिंग आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं.

इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे

1. वजन कम

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप जिम के साथ-साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं. ये आपके शरीर के लिए एकदम बेस्ट साबित हो सकता है. कई लोग कुल कैलोरी कम ले पाते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

2. खाने की आदतों में सुधार

जिम जाने वाले अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली आदतों को अपनाते हैं, तो खाने की आदतों में सुधार वो कर सकते हैं. बार-बार स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है इसलिए आपको जरूर खाना चाहिए.

3. इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार

अगर आप रोजाना जिम के साथ-साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग का चुनाव करते हैं, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में भी काफी ज्यादा मदद मिल सकती है.

4. फैट बर्निंग

इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक तरीकें से अगर आप करते हैं, तो फैट बर्निंग में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है. शरीर ऊर्जा के लिए फैट का इस्तेमाल अधिक कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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