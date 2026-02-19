Hindi Health

Can Sun Exposure Help Control Diabetes Know Here From Your Doctor

क्या वाकई धूप लेने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है ? डॉक्टर से जानें क्या है सच और इसका असर

आजकल ये काफी सुनने को मिल रहा है कि धूप लेने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, लेकिन क्या वाकई ये बात सच है, आइए डॉक्टर से जानते हैं.

क्या धूप लेने से डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, यह सवाल आजकल बहुत लोगों के मन में उठता है. खासकर तब जब लोग सुनते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी का संबंध शुगर से भी होता है. कुछ लोग तो यह भी मानने लगे हैं कि रोज़ धूप लेने से डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन डॉ. सुमोल रत्ना, (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) कहते हैं कि इस बात को सही तरह से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है.

कब होती है डायबिटीज की समस्या-

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, यह समस्या तब होती है जब शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनता या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता. इंसुलिन वह हार्मोन है जो खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके, जब यह प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो शुगर खून में ही जमा होने लगती है और डायबिटीज हो जाती है.

अब सवाल आता है कि धूप का इससे क्या संबंध है, जब हम सुबह की धूप में कुछ समय बिताते हैं, तो हमारी त्वचा में विटामिन डी बनता है. विटामिन डी हड्डियों के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसका असर इम्यून सिस्टम, मांसपेशियों और हार्मोन पर भी पड़ता है. कई रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें डायबिटीज का खतरा ज़्यादा देखा जाता है.

विटामिन डी शरीर में इंसुलिन के काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है. इसका मतलब यह है कि विटामिन डी की सही मात्रा होने पर ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ धूप लेने से डायबिटीज़ कंट्रोल या खत्म हो जाएगी.

ये दवा का विकल्प नहीं-

कई लोगों को लगता है कि अगर रोज धूप में बैठेंगे तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर इस सोच को गलत बताते हैं. धूप लेना डायबिटीज का इलाज नहीं है, बल्कि यह एक सहायक तरीका हो सकता है. डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दवा, सही खान-पान, नियमित व्यायाम और जीवनशैली में बदलाव सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं. धूप इनमें एक छोटा लेकिन उपयोगी हिस्सा हो सकती है.

सुबह की हल्की धूप सबसे अच्छी मानी जाती है. सुबह 7 से 10 बजे के बीच 15 से 20 मिनट धूप लेना पर्याप्त होता है. इस दौरान चेहरे, हाथ या पैरों पर धूप पड़ना काफी होता है. बहुत देर तक या तेज दोपहर की धूप में बैठना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे त्वचा जलने और हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है.

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, इसकी वजह यह है कि आजकल लोग ज़्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर रहते हैं और धूप में कम निकलते हैं, जब विटामिन डी की कमी होती है, तो थकान, हड्डियों में दर्द, कमजोरी और इम्यून सिस्टम की कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में डॉक्टर धूप के साथ-साथ विटामिन डी सप्लीमेंट भी सलाह देते हैं.

धूप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए-

यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के शरीर में धूप से विटामिन डी बनने की क्षमता अलग-अलग होती है. उम्र, त्वचा का रंग, मौसम और जगह के हिसाब से इसका असर बदल सकता है. इसलिए सिर्फ धूप पर निर्भर रहना सही नहीं है अगर किसी डायबिटीज मरीज में विटामिन डी की कमी है तो ब्लड टेस्ट के बाद ही सही इलाज किया जाना चाहिए.

धूप लेने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है. धूप में रहने से मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है. तनाव कम होने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है. इस तरह धूप का अप्रत्यक्ष फायदा डायबिटीज़ मरीजों को मिल सकता है.

हालांकि, कुछ मामलों में धूप लेने में सावधानी भी ज़रूरी होती है, जिन डायबिटीज मरीजों को त्वचा से जुड़ी समस्या है, जिनके पैरों में घाव जल्दी बन जाते हैं या जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, उन्हें ज्यादा देर तक धूप में नहीं रहना चाहिए. इसके अलावा अगर किसी को पहले से त्वचा की बीमारी है, तो डॉक्टर से पूछकर ही धूप लेना चाहिए.

डायबिटीज को कंट्रोल करने का कोई एक आसान तरीका नहीं है. यह एक पूरी जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है. सही खाना, जैसे कम मीठा, कम तला हुआ और ज्यादा फाइबर वाला भोजन, नियमित चलना या हल्की एक्सरसाइज़, समय पर दवा और नियमित जांच ये सभी मिलकर ही शुगर को कंट्रोल में रखते हैं. धूप लेना इसमें एक सहायक कदम हो सकता है, लेकिन अकेला उपाय नहीं.

इंसुलिन का असर थोड़ा बेहतर हो सकता है-

नहीं, धूप डायबिटीज को ठीक नहीं करती, लेकिन अगर सही तरीके से ली जाए तो यह शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकती है. इससे इंसुलिन का असर थोड़ा बेहतर हो सकता है और शरीर की सामान्य सेहत सुधर सकती है.

धूप को दवा का विकल्प न समझें. इसे एक अच्छी आदत की तरह अपनाएं. रोज थोड़ी देर धूप लें, लेकिन साथ ही दवा, खान-पान और एक्सरसाइज़ को भी उतनी ही गंभीरता से लें. अगर ब्लड शुगर लगातार ज़्यादा रहती है या थकान बहुत रहती है तो डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं.

धूप लेने से डायबिटीज सीधे कंट्रोल नहीं होती, लेकिन यह शरीर में विटामिन डी बढ़ाकर और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य सुधारकर अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकती है. सही जानकारी, संतुलित जीवनशैली और डॉक्टर की सलाह के साथ डायबिटीज को लंबे समय तक अच्छे से कंट्रोल में रखा जा सकता है

