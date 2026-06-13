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सिर्फ स्किन नहीं, धूप से जल सकती है आपकी Cornea, इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

गर्मियों की तेज धूप सिर्फ त्वचा ही नहीं, आंखों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. लंबे समय तक UV किरणों के संपर्क में रहने से कॉर्निया में सनबर्न यानी Photokeratitis की समस्या हो सकती है, जिससे दर्द,जलन और धुंधला दिखने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 13, 2026, 2:22 PM IST
सिर्फ स्किन नहीं, धूप से जल सकती है आपकी Cornea, इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
  • तेज धूप की UV किरणें आंखों की कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकती हैं
  • इस स्थिति को Photokeratitis या Eye Sunburn कहा जाता है
  • इसके कारण आंखों में दर्द, लालपन, पानी आना और धुंधला दिखना हो सकता है
  • UV प्रोटेक्शन वाले चश्मे और धूप से बचाव से इस समस्या को रोका जा सकता है

आजकल तेज और चिलचिलाती धूप से हर कोई परेशान है, ऐसे में जब हम बाहर निकलते हैं तो स्किन को धूप बचाने के लिए सनस्क्रीन, छाता और स्टॉल का इस्तेमाल करते हैं. हमारी कोशिश होती है कि बस कैसे भी हमारी स्किन इस धूप से बची रहे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ स्किन ही नहीं हमारी आंखें भी धूप से बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं?

जी हां चिलचिलाती धूप हमारी कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकती है. धूप की हानिकारक UV किरणों से Cornea जल सकती है. इसे मेडिकल की भाषा में (Photokeratitis) या सनबर्न ऑफ द कॉर्निया कहते हैं, यह बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन अक्सर लोग इसपर ध्यान नहीं देते हैं.

और पढ़ें: धूप में निकलते ही क्यों जलने लगती है त्वचा? जानिए सनबर्न के पीछे की साइंस

कॉर्निया क्या है?

पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कॉर्निया क्या होती है? दरअसल में कॉर्निया आंख के सामने की साफ transparent परत होती है. कॉर्निया आंख के सामने के कांच जैसी होती है. यह बिल्कुल साफ और transparent होती है, जिससे रोशनी आसानी से अंदर जा सके. यह आंख का खिड़की का काम करती है. यह रोशनी को अंदर आने देती है और हमें साफ-साफ देखने में मदद करती है, क्योंकि यह बाहर की तरफ होती है, इसलिए सीधे सूरज की किरणों से प्रभावित होती है.

आंखों का सनबर्न (Photokeratitis) क्या है?

अब ये जान लेते हैं कि आखिर आंखों का सनबर्न क्या होता है? जब हमारी आंखें बिना सुरक्षा के ज्यादा UV किरणों के संपर्क में आती हैं तो कॉर्निया की ऊपरी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे त्वचा धूप से जल जाती है, यह स्थिति अचानक नहीं, बल्कि कुछ घंटों बाद दिखती है.

यह कब ज्यादा होता है?

  • लंबे समय तक धूप में रहना, खासकर बीच (beach) या बर्फ़ वाली जगहों पर
  • पानी, रेत या धातु से आने वाली तेज चमक को देखना
  • आंखों की सही देखभाल के बिना टैनिंग बेड का इस्तेमाल करना
  • सही सुरक्षा उपकरणों के बिना वेल्डिंग करना
  • सीधे सूरज की तरफ देखने से

क्या होते हैं Sunburned Cornea के लक्षण?

अक्सर इसके लक्षण आमतौर पर धूप में रहने के 4-12 घंटे बाद दिखते हैं:

  • आंखों में तेज जलन या दर्द
  • आंखें लाल हो जाना
  • ज्यादा पानी आना
  • रोशनी से परेशानी (फोटोफोबिया)
  • आंखों में रेत डाले जाने जैसा महसूस होना
  • धुंधली नजर
  • पलकें सूज जाना

इस परेशानी में ज्यादातर दोनों आंखें साथ में प्रभावित होती हैं.

यह कितना खतरनाक है?

डॉक्टर बताते हैं कि ये ज्यादातर मामलों में यह अस्थायी होता है. 24 से 72 घंटे में आंखें खुद ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होने से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जैसे:

  • मोतियाबिंद (Cataract)
  • पॉपली (Pterygium) नामक ऊतक का बढ़ना
  • आंख की अंदरूनी परत को नुकसान
  • समय से पहले आंखों का बूढ़ा होना

इलाज और घरेलू उपाय-

इसका कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन आराम से ठीक किया जा सकता है

  • अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके आराम करें
  • ठंडी सिकाई करें
  • आर्टिफिशियल टीयर्स (लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स) डालें
  • दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें
  • जब तक ठीक न हो जाएं, कॉन्टैक्ट लेंस न पहनें
  • धूप से पूरी तरह बचें
  • UV प्रोटेक्शन वाला चश्मा लगाएं,जो 100% UVA और UVB ब्लॉक करता हो
  • चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनें
  • बर्फ, पानी या रेगिस्तान में जाते समय खास प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाएं
  • कभी भी सीधे सूरज की तरफ न देखें
  • वेल्डिंग या तेज रोशनी के काम में सही सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करें.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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