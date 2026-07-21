ज्यादा खाना नहीं, इस Vitamin की कमी से भी बढ़ता है मोटापा! एक्सपर्ट ने बताया क्या है इसके पीछे की वजह

Can Vitamin Deficiency Cause Weight Gain: अगर बिना ज्यादा खाए भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ खराब लाइफस्टाइल नहीं बल्कि शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी भी हो सकती है.

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एक्सपर्ट के अनुसार विटामिन D, B12 और C की कमी शरीर के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को प्रभावित कर सकती है

इससे शारीरिक गतिविधियां कम होने और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है

संतुलित आहार, मौसमी फल-सब्जियां और सुबह की धूप विटामिन की कमी पूरी करने में मददगार हैं

बिना जांच के सप्लीमेंट लेने की बजाय डॉक्टर की सलाह और ब्लड टेस्ट के आधार पर ही विटामिन लें

आजकल बहुत से लोग वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं. आमतौर पर वजन बढ़ने का कारण ज्यादा खाना, कम एक्सरसाइज या गलत लाइफस्टाइल को माना जाता है, लेकिन शरीर में कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी वजन बढ़ने का कारण हो सकता है. प्रमोद चंद्र (डायरेक्टर, स्टार बायो फार्मा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड) बताते हैं कि विटामिन की कमी सीधे तौर पर हमेशा वजन बढ़ाने का कारण नहीं बनती, लेकिन यह शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन बैलेंस, एनर्जी लेवल और फैट स्टोरेज को प्रभावित कर सकती है.

प्रमोद चंद्र बताते हैं कि पहले के समय में लोग जो खाना खाते थे, उसमें पोषण की मात्रा ज़्यादा होती थी. प्रमोद चंद्र ने बताया कि खेतों से आने वाली ताजी सब्जियां, मौसमी फल और प्राकृतिक भोजन शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स आसानी से उपलब्ध करा देते थे, लेकिन आज के समय में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और तेजी से उत्पादन के कारण कई बार भोजन की पोषण क्षमता पहले की तुलना में कम हो सकती है, इसके अलावा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और कम पोषण वाली डाइट के कारण शरीर में विटामिन की कमी आम होती जा रही है शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन की जरूरत होती है. अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर की कई प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं.

1. विटामिन D की कमी-

विटामिन D शरीर के लिए बेहद जरूरी है, यह हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है. कई रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन D का स्तर कम होता है, उनमें मोटापे और वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा देखी जाती है. विटामिन D की कमी से शरीर में थकान, कमजोरी और कम एनर्जी महसूस हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक गतिविधियां कम कर सकता है और वजन बढ़ सकता है. शरीर को विटामिन D के लिए सुबह की हल्की धूप सबसे प्राकृतिक सोर्स मानी जाती है. इसके अलावा अंडे की जर्दी, फैटी फिश जैसे सैल्मन और सार्डिन, फोर्टिफाइड दूध और डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं.

2. विटामिन B12 की कमी-

विटामिन B12 शरीर में एनर्जी बनाने, रेड ब्लड सेल्स बनाने और नर्व सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है, इसकी कमी से थकान, कमजोरी और लो एनर्जी महसूस हो सकती है. जब शरीर में ऊर्जा कम होती है तो व्यक्ति का एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, विटामिन B12 के अच्छे सोर्स दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मछली और मीट, फोर्टिफाइड फूड्स शाकाहारी लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिल सकती है, इसलिए समय-समय पर जांच करवाना जरूरी है.

3. विटामिन C और कोलेजन का महत्व-

विटामिन C शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है. कोलेजन हमारी त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और टिशूज के लिए जरूरी प्रोटीन है, अगर शरीर में विटामिन C की कमी हो तो त्वचा की गुणवत्ता, इम्यूनिटी और शरीर की रिपेयर प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. विटामिन C के source आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, शिमला मिर्च, हरी सब्जियां है.

आज के समय में खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और मिट्टी की क्वॉलिटी में बदलाव के कारण भोजन की पोषण क्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि मौसमी और ताजी सब्जियां खाएं. सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, संभव हो तो ऑर्गेनिक या कम केमिकल वाली सब्जियों का चुनाव करें.अलग-अलग रंगों की सब्जियां और फल अपनी डाइट में शामिल करें.

क्या विटामिन सप्लीमेंट लेना जरूरी है?

अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बिना जांच के हर तरह की विटामिन की गोली लेना सही नहीं है. कई लोग वजन कम करने या फिट रहने के लिए मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं, जबकि शरीर की जरूरत अलग-अलग होती है. सही तरीका है कि पहले ब्लड टेस्ट के जरिए कमी का पता लगाया जाए और फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट लिया जाए.

विटामिन की कमी से बचने के लिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें. रोजाना अलग-अलग प्रकार के फल खाएं, पर्याप्त प्रोटीन लें. सुबह की धूप लें, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित एक्सरसाइज करें, ज्यादा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से बचें. विटामिन की कमी अकेले वजन बढ़ने का मुख्य कारण नहीं होती, लेकिन यह शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और एनर्जी लेवल को प्रभावित करके वजन बढ़ाने में योगदान दे सकती है. स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए सिर्फ कैलोरी कम करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले विटामिन जैसे फल, सब्जियां, दूध, दालें और संतुलित आहार शरीर के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं, अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी के लक्षण दिखाई दें तो समय पर जांच करवाकर सही उपचार लेना चाहिए.