पीरियड्स में Exercise करना सही है या गलत? डॉक्टर ने बताया सबसे बड़ा सच, ज्यादातर लड़कियां करती हैं ये गलती

पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या सच में इन दिनों वर्कआउट करना नुकसानदायक होता है? जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. काजल सिंह से कि किन परिस्थितियों में एक्सरसाइज फायदेमंद है और कब आराम करना ज्यादा जरूरी होता है.

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पीरियड्स में हल्की एक्सरसाइज, वॉक, योग और स्ट्रेचिंग करना ज्यादातर महिलाओं के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है

एक्सरसाइज से क्रैम्प, मूड स्विंग्स, पेट फूलना और थकान जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है

अगर बहुत ज्यादा दर्द, भारी ब्लीडिंग, चक्कर या कमजोरी हो तो आराम करें और डॉक्टर से सलाह लें

हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार ही वर्कआउट का फैसला करना चाहिए

आपने अक्सर सुना होगा कि पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में तो एक्सरसाइज करना हेल्दी हैबिट मानी जाती है, फिर पीरियड्स में इसे न करने की सलाह क्यों देते हैं? आइए इस बारे में डॉ. काजल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.

डॉ. काजल सिंह बताती हैं कि पीरियड्स में बिल्कुल आराम करो, एक्सरसाइज करने से ब्लीडिंग बढ़ सकती है जिम से दर्द और भी बढ़ सकता है, अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी. पीरियड्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक बिल्कुल नैचुरल प्रॉसेस है, इसलिए हर लड़की के लिए एक ही रूल लागू नहीं होता है, अगर तबीयत ठीक है और दर्द बहुत ज्यादा नहीं है, तो Periods के दौरान भी हल्की-फुल्की Exercise करना फायदेमंद हो सकता है. लड़कियों के लिए Periods के दौरान Exercise करना पूरी तरह सेफ होता है, बल्कि इससे शरीर को आराम मिलता है.

Exercise का मतलब ये नहीं कि आप खुद को बहुत ज्यादा थका दें, हल्का दर्द, थोड़ी थकान या मूड स्विंग्स हैं, तो हल्की Exercise आपको बेहतर महसूस करा सकती है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है, चक्कर आ रहे हैं या bleeding बहुत ज्यादा हो रही है, तो आराम करना ज्यादा सही होता है. Periods के दौरान शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और कोई भी Physical Activity नुकसान पहुंचा सकती है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर लड़की का शरीर अलग होता है, किसी को पीरियड्स में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, जबकि किसी को पहले दो दिन ज्यादा दर्द और कमजोरी महसूस होती है, इसलिए सलाह भी हर लड़की की कंडीशन के हिसाब दी जाती हैं.

Exercise करने पर शरीर में ऐसे Natural Chemicals निकलते हैं जो दर्द कम करने में मदद करते हैं, इसलिए कई लड़कियों को हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग के बाद क्रैम्प में राहत मिलती है. पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से चिड़चिड़ापन, उदासी या गुस्सा आ सकता है. एक्सरसाइज करने से मूड बेहतर होता है और स्ट्रेस भी कम महसूस होता है. कई लड़कियां सोचती हैं कि एक्सरसाइज करने से कमजोरी बढ़ जाएगी, लेकिन हल्की एक्टिविटी करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस करता है. पीरियड्स के दौरान पेट फूलना या शरीर भारी लगना आम बात है, वॉकिंग या लाइट योगा करने से यह परेशानी कम हो सकती है, अगर पीरियड्स के दौरान बेचैनी या नींद की समस्या हो रही है, तो हल्की फिजिकल एक्टिविटी शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है. Periods के दौरान ऐसी Activities करें जो शरीर पर ज्यादा दबाव न डाले जैसे 20-30 मिनट की हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, योग, साइक्लिंग आदि. जिम से अगर कोई परेशानी नहीं है, तो ट्रेनर और डॉक्टर की सलाह से हल्का वर्कआउट जारी रख सकती हैं.

अगर ज्यादा दर्द या कमजोरी महसूस हो रही है, तो कुछ दिनों के लिए इन Activities से बचना बेहतर हो सकता है—

बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग

High Intensity Workout

बहुत ज्यादा जंपिंग

Marathon जैसी लंबी Running

ऐसा Workout जिससे शरीर पूरी तरह Exhaust हो जाए

कुछ परिस्थितियों में पहले आराम करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो

हर एक-दो घंटे में Pad पूरी तरह भीग रहा हो

दर्द इतना ज्यादा हो कि चलना भी मुश्किल हो

बार-बार चक्कर आ रहे हों

तेज बुखार या Infection के लक्षण हों

आपको पहले से कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो, जिसके बारे में Doctor ने Exercise से मना किया हो. ऐसी स्थिति में Exercise करने की बजाय पहले कारण पता करना जरूरी है.

पीरियड्स में निम्न बातों का ख्याल रखें:

Comfortable और हल्के कपड़े पहनें

अच्छी क्वालिटी का पैड, Tampon या Menstrual Cup इस्तेमाल करें जिसमें आप Comfortable हों

शरीर में पानी की कमी न होने दें, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं

Iron और Protein से भरपूर Healthy Food खाएं

अगर बहुत थकान लगे तो Workout बीच में ही रोक दें

खुद की तुलना किसी और से न करें। हर Body अलग होती है

Social Media पर कई तरह की सलाह मिलती है, कोई कहता है कि Periods में बिल्कुल Exercise मत करो, तो कोई कहता है कि रोज Heavy Workout करो, लेकिन सच कुछ और ही है, जब आपको शरीर Signal दे तभी इसे करें, अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं, तो हल्की Exercise करें. अगर शरीर आराम मांग रहा है, तो बिना किसी गिल्ट के रेस्ट करें. खुद को Force करना भी सही नहीं और बिना वजह पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना भी जरूरी नहीं.