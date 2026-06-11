  • Hindi
  • Health
  • Can You Get Periods During Pregnancy Doctors Explain The Difference Between Periods And Spotting

क्या Periods आने के बावजूद भी आप हो सकती हैं प्रेग्नेंट? डॉक्टर ने बताया घबराएं नहीं, ऐसा मुमकिन है

प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग होने पर यह भ्रम हो जाता है कि क्या गर्भावस्था में भी पीरियड्स आ सकते हैं. जानिए डॉक्टरों के अनुसार प्रेग्नेंसी में पीरियड्स, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग से जुड़ी जरूरी बातें.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 11, 2026, 8:40 AM IST
क्या Periods आने के बावजूद भी आप हो सकती हैं प्रेग्नेंट? डॉक्टर ने बताया घबराएं नहीं, ऐसा मुमकिन है

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला की बॉडी में कई तरह के बदलाव आते हैं, ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. कई बार महिलाओं के मन से सवाल उठता है कि क्या प्रेग्नेंसी में भी पीरियड्स आ सकते हैं या फिर क्या अगर पीरियड्स आ रहे हैं तब भी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूं? अक्सर ये सवाल कई बार महिलाओं द्वारा डॉक्टर से पूछा जाता है. वैसे तो इसका जवाब नहीं है, प्रेग्नेंसी में पीरियड्स आने की समस्या नहीं होती है. हां कई बार हल्की ब्लडिंग (spotting) हो सकती है, जो पीरियड्स जैसी लगती है.

क्या प्रेग्नेंसी में पीरियड्स आ सकते हैं?

और पढ़ें: गर्भवती होने पर भी महिलाओं को क्यों आते हैं पीरियड्स? क्या पड़ता है शिशु पर असर

डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रेग्नेंसी में असली पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते, लेकिन कभी-कभी हल्का खून आ सकता है, जो पीरियड्स जैसा लगता है, इसे मेडिकल की भाषा में spotting कहते हैं. हर महीने महिला के शरीर में एक अंडा तैयार होता है अगर यह अंडा पुरुष के स्पर्म से नहीं मिलता, तो शरीर उस अंडे को बाहर निकाल देता है, इसी को पीरियड्स या माहवारी कहते हैं. इसमें खून निकलता है, लेकिन जब गर्भ ठहरता है तो अंडा ये फर्टिलाइज हो जाता है, यानी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है.

प्रेग्नेंसी में हल्का खून क्यों आता है?

अब सवाल उठता है कि आखिर पीरियड्स में स्पॉटिंग क्यों होती है? डॉक्टर बताते हैं कि पहले तीन महीनों में 15 से 25 प्रतिशत महिलाओं को हल्का खून (spotting) आ सकता है. यह आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती, कई लोगों को पहली तिमाही में स्पॉटिंग का अनुभव होने के बाद भी स्वस्थ बच्चे होते हैं, अगर प्रेग्नेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है, तो यह सामान्य पीरियड से अलग किसी वजह से होती है. इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे-

1. इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग

ये तब होती है जब एक Fertilized Egg गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, इसके चलते कभी-कभी हल्का खून आता है. यह पीरियड्स आने वाले दिन के आसपास हो सकता है. खून का रंग हल्का गुलाबी या ब्राउन होता है. मात्रा भी बहुत कम होती है

2. cervix में बदलाव-

इसके चलते भी प्रेग्नेंसी में ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है. प्रेग्नेंसी में गर्भाशय का मुंह (cervix) नरम और संवेदनशील हो जाता है. जिसके कारण हल्का खून आ सकता है

3. अन्य कारण

  • इंफेक्शन (infection)
  • एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (गर्भ बाहर की जगह लगना)
  • मिसकैरेज (गर्भपात का खतरा)

हालांकि इसे भी इग्नोन नहीं करना चाहिएए अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें. अगर तीसरे महीने के बाद खून आ रहा है तो ये सामान्य बात नहीं है, इसपर तुरंत सचेत हों.

कुछ गंभीर कारण हो सकते हैं:

  • समय पर या समय से पहले लेबर (प्रसव) या सर्विक्स का खुलना
  • मिसकैरेज (गर्भपात)
  • प्लेसेंटा प्रीविया
  • प्लेसेंटल एब्रप्शन
  • गर्भाशय का फटना, हालांकि बहुत कम मामलों में ऐसा होता है

प्रेग्नेंसी के शुरुआती लक्षण-

  • पीरियड्स न आना
  • उल्टी-मतली आना
  • थकान महसूस होना
  • स्तन में दर्द या सूजन
  • बार-बार पेशाब आना
  • मूड का बार-बार बदलना

ये लक्षण पीरियड्स से पहले भी आ सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, लेकिन प्रेग्नेंसी टेस्ट या डॉक्टर की जांच से सही पता चलता है. हर महिला का शरीर अलग होता है, जो एक के लिए नॉर्मल है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, ऐसे में खुद से कोई दवा न लें. हमेशा डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, स्वस्थ खाना खाएं, आराम करें, और नियमित चेकअप करवाएं

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.