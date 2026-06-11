क्या Periods आने के बावजूद भी आप हो सकती हैं प्रेग्नेंट? डॉक्टर ने बताया घबराएं नहीं, ऐसा मुमकिन है

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला की बॉडी में कई तरह के बदलाव आते हैं, ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. कई बार महिलाओं के मन से सवाल उठता है कि क्या प्रेग्नेंसी में भी पीरियड्स आ सकते हैं या फिर क्या अगर पीरियड्स आ रहे हैं तब भी मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूं? अक्सर ये सवाल कई बार महिलाओं द्वारा डॉक्टर से पूछा जाता है. वैसे तो इसका जवाब नहीं है, प्रेग्नेंसी में पीरियड्स आने की समस्या नहीं होती है. हां कई बार हल्की ब्लडिंग (spotting) हो सकती है, जो पीरियड्स जैसी लगती है.
क्या प्रेग्नेंसी में पीरियड्स आ सकते हैं?
डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रेग्नेंसी में असली पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते, लेकिन कभी-कभी हल्का खून आ सकता है, जो पीरियड्स जैसा लगता है, इसे मेडिकल की भाषा में spotting कहते हैं. हर महीने महिला के शरीर में एक अंडा तैयार होता है अगर यह अंडा पुरुष के स्पर्म से नहीं मिलता, तो शरीर उस अंडे को बाहर निकाल देता है, इसी को पीरियड्स या माहवारी कहते हैं. इसमें खून निकलता है, लेकिन जब गर्भ ठहरता है तो अंडा ये फर्टिलाइज हो जाता है, यानी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है.
प्रेग्नेंसी में हल्का खून क्यों आता है?
अब सवाल उठता है कि आखिर पीरियड्स में स्पॉटिंग क्यों होती है? डॉक्टर बताते हैं कि पहले तीन महीनों में 15 से 25 प्रतिशत महिलाओं को हल्का खून (spotting) आ सकता है. यह आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती, कई लोगों को पहली तिमाही में स्पॉटिंग का अनुभव होने के बाद भी स्वस्थ बच्चे होते हैं, अगर प्रेग्नेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है, तो यह सामान्य पीरियड से अलग किसी वजह से होती है. इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे-
1. इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग
ये तब होती है जब एक Fertilized Egg गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, इसके चलते कभी-कभी हल्का खून आता है. यह पीरियड्स आने वाले दिन के आसपास हो सकता है. खून का रंग हल्का गुलाबी या ब्राउन होता है. मात्रा भी बहुत कम होती है
2. cervix में बदलाव-
इसके चलते भी प्रेग्नेंसी में ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है. प्रेग्नेंसी में गर्भाशय का मुंह (cervix) नरम और संवेदनशील हो जाता है. जिसके कारण हल्का खून आ सकता है
3. अन्य कारण
हालांकि इसे भी इग्नोन नहीं करना चाहिएए अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें. अगर तीसरे महीने के बाद खून आ रहा है तो ये सामान्य बात नहीं है, इसपर तुरंत सचेत हों.
कुछ गंभीर कारण हो सकते हैं:
प्रेग्नेंसी के शुरुआती लक्षण-
ये लक्षण पीरियड्स से पहले भी आ सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, लेकिन प्रेग्नेंसी टेस्ट या डॉक्टर की जांच से सही पता चलता है. हर महिला का शरीर अलग होता है, जो एक के लिए नॉर्मल है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, ऐसे में खुद से कोई दवा न लें. हमेशा डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, स्वस्थ खाना खाएं, आराम करें, और नियमित चेकअप करवाएं