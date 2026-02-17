Hindi Health

क्या एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो इसे बंद किया जा सकता है? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

जब किडनी सही से काम नहीं करती है तो कई बार डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे में सवाल उठता है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो इसे बंद किया जा सकता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

एक बार शुरू होने के बाद क्या डायलिसिस से छुटकारा मिल सकता है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जिसे किडनी की बीमारी होती है या जिसके परिवार में कोई डायलिसिस पर जाता है. डायलिसिस का नाम सुनते ही डर, चिंता और अनिश्चितता घेर लेती है. लोग सोचने लगते हैं कि अब ज़िंदगी भर मशीन के सहारे ही जीना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग और समझने लायक है. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) का कहना है कि डायलिसिस हर मरीज के लिए हमेशा के लिए नहीं होता, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किडनी किस वजह से खराब हुई है और कितनी खराब हुई है.

डायलिसिस किडनी का सहारा-

किडनी हमारे शरीर का बहुत जरूरी अंग है. यह खून को साफ करने, शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकालने, पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का काम करती है, जब किडनी यह काम ठीक से नहीं कर पाती, तब शरीर में गंदगी जमा होने लगती है ऐसे में डॉक्टर डायलिसिस की सलाह देते हैं, ताकि मशीन या दूसरी प्रक्रिया की मदद से खून को साफ किया जा सके. सरल भाषा में कहें तो डायलिसिस किडनी का सहारा है, न कि बीमारी की सजा.

डायलिसिस से छुटकारा मिल सकता है या नहीं, इसका जवाब हर मरीज के लिए अलग होता है. कुछ मामलों में डायलिसिस अस्थायी होता है, जबकि कुछ मामलों में यह लंबे समय तक या स्थायी रूप से जरूरी हो जाता है. डॉ. सुमोल ने बताते हैं कि अगर किडनी अचानक खराब हुई है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद बनी रहती है. इसे डॉक्टर एक्यूट किडनी फेल्योर कहते हैं. यह तब होता है जब शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाए, तेज इंफेक्शन हो जाए, ज़्यादा उल्टी-दस्त हो, कुछ गलत दवाइयों का असर पड़ जाए या ब्लड प्रेशर अचानक बहुत गिर जाए. इन हालात में किडनी पूरी तरह मरी नहीं होती, बल्कि कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है.

ऐसे मरीजों में अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो किडनी धीरे-धीरे दोबारा काम करना शुरू कर सकती है. इस दौरान कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जैसे ही किडनी की हालत सुधरती है, डॉक्टर डायलिसिस बंद कर देते हैं. इस तरह के मामलों में डायलिसिस से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है. इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि घबराने के बजाय बीमारी की वजह समझना जरूरी है, लेकिन अगर किडनी की बीमारी कई सालों से धीरे-धीरे बढ़ रही हो, तो स्थिति अलग होती है, जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनकी किडनी धीरे-धीरे खराब होती जाती है. कई बार मरीज को तब पता चलता है जब किडनी का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा पहले ही खराब हो चुका होता है. इस स्थिति को क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, इसमें किडनी वापस पहले जैसी ठीक नहीं हो पाती.

किडनी की हालत को और बिगड़ने से रोका जा सकता है-

जब किडनी पूरी तरह काम करना बंद कर देती है, तब डायलिसिस जिंदगी बचाने के लिए जरूरी हो जाता है. ऐसे मामलों में डायलिसिस से छुटकारा दवाइयों या घरेलू उपायों से संभव नहीं होता. डॉक्टर साफ कहते हैं कि आज तक कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो पूरी तरह खराब हो चुकी किडनी को फिर से ठीक कर सके, फिर भी कुछ लोग झूठे दावे करते हैं कि वे डायलिसिस छुड़वा देंगे. ऐसे दावों में पड़ना मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हां, यह जरूर है कि सही खान-पान, नियमित दवाइयों और डॉक्टर की सलाह से किडनी की हालत को और बिगड़ने से रोका जा सकता है. कुछ मामलों में डायलिसिस को थोड़े समय के लिए टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है, तो डायलिसिस को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं होता ऐसे मरीजों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही एक स्थायी विकल्प माना जाता है.

ट्रांसप्लांट के बाद भी लेनी पड़ती हैं दवाइयां-

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती और वह सामान्य जीवन जी सकता है, हालांकि ट्रांसप्लांट के बाद भी जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं और डॉक्टर की नियमित निगरानी जरूरी होती है. हर मरीज ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं होता, इसलिए यह फैसला पूरी जांच और डॉक्टर की सलाह के बाद ही लिया जाता है.

डायलिसिस को लेकर एक और गलत सोच यह है कि इसका मतलब जीवन खत्म हो गया, जबकि हकीकत यह है कि आज लाखों लोग सालों से डायलिसिस पर रहते हुए काम कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं. समय पर डायलिसिस शुरू करना कई बार जान बचाने वाला फैसला साबित होता है. देर करने से हालत और बिगड़ सकती है.

किडनी के डॉक्टर हमेशा मरीज और उनके परिवार को यही सलाह देते हैं कि डायलिसिस को डर की तरह न देखें. अफवाहों और झूठे इलाज से दूर रहें, नियमित जांच कराते रहें, खान-पान पर ध्यान दें और पानी व नमक की मात्रा डॉक्टर से पूछकर तय करें. मानसिक रूप से मजबूत रहना भी इलाज का एक अहम हिस्सा है अगर किडनी अचानक खराब हुई है, तो डायलिसिस से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अगर किडनी स्थायी रूप से खराब हो चुकी है, तो डायलिसिस जीवन का हिस्सा बन जाता है, जब तक ट्रांसप्लांट न हो. सही जानकारी, सही इलाज और सकारात्मक सोच के साथ डायलिसिस के बावजूद एक अच्छी और सम्मानजनक ज़िंदगी जीना पूरी तरह संभव है.

