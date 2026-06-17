क्या स्टेंट डलवाने के बाद पूरी तरह टल जाता है खतरा या दोबारा आ सकता है हार्ट अटैक ? डॉक्टर से जाने?

हार्ट अटैक के बाद स्टेंट लगवाने को अक्सर स्थायी समाधान माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार स्टेंट लगने के बाद भी दोबारा हार्ट अटैक का खतरा बना रह सकता ह. जानिए इसके कारण और बचाव के जरूरी उपाय.

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स्टेंट ब्लॉकेज खोलता है, लेकिन दिल की बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करता

स्टेंट के अंदर ब्लड क्लॉट या दोबारा संकरी हुई नस हार्ट अटैक का कारण बन सकती है

दवाएं छोड़ना, डायबिटीज, हाई बीपी, स्मोकिंग और खराब लाइफस्टाइल जोखिम बढ़ाते हैं

नियमित दवाएं, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर से फॉलो-अप बेहद जरूरी हैं

पिछले कुछ समय में दिल से जुड़ी परेशानियों का खतरा काफी हद तक बढ़ा है. बड़े तो बड़े युवा भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं. ऐसे में जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर स्टेंट डलवाने की सलाह देते हैं. हालांकि एक सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि क्या स्टेंट डलवाने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है? आइए डॉ. रोहित गोयल (प्रिंसिपल कंसलटेंट – कार्डियोलॉजी , मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम) से जानते हैं.

डॉ. रोहित गोयल बताते हैं कि बहुत से लोग गलती से सोचते हैं कि कोरोनरी स्टेंट उन्हें फ्यूचर में हार्ट अटैक से पूरी तरह बचा लेगा, असल में, स्टेंट लगने के बाद भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है. स्टेंट बस कोरोनरी आर्टरी में रुकावट को खोलता है या दिल तक खून के बहाव को बहाल करता है. स्टेंट दिल की बीमारी का पक्का इलाज नहीं है.

दोबारा हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं-

स्टेंट लगने के बाद दोबारा हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं, जिस आर्टरी में स्टेंट लगाया गया है, वह फिर से नैरो हो सकती है या स्टेंट के अंदर ब्लड क्लॉट बन सकता है. जब मरीज डॉक्टर की बताई दवाएं लेना बंद कर देते हैं, तो दोबारा हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसके अलावा, अगर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का सही इलाज न हो, तो ये स्वास्थ्य समस्याएं खून की नसों को नुकसान पहुंचाती रहती हैं. दोबारा हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाने वाले अन्य कारणों में स्मोकिंग , ज़्यादा वजन, तनाव, शारीरिक रूप से एक्टिव न रहना और अस्वास्थ्यकर खान-पान शामिल हैं. स्टेंट लगने के बाद दूसरी कोरोनरी आर्टरीज़ में भी रुकावट बन सकती है.

स्टेंट दिल की लंबी अवधि की सेहत का सिर्फ़ एक हिस्सा हैं. स्टेंट लगने के बाद दिल की सेहत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है डॉक्टर के सभी इलाज के प्लान का पालन करना और बताई गई दवाएं , जैसे खून पतला करने वाली और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, सही तरीके से लेना. खून पतला करने वाली दवाएं खून के थक्के बनने और फ्यूचर में दिल की समस्याएं होने की संभावना को रोकने में मदद करती हैं.

इन बातों का रखें ध्यान-

डॉक्टर के निर्देशों का पालन करने और बताई गई दवाएं लेने जितना ही ज़रूरी है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना. संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, शरीर का सही वजन बनाए रखना, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, निकोटीन वाले उत्पादों से बचना और शराब का सेवन कम करना, ये सभी आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे. कार्डियोलॉजिस्ट से नियमित रूप से मिलना भी दिल की देखभाल का एक अहम हिस्सा है.

मरीज़ों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका शरीर उन्हें क्या संकेत दे रहा है और किसी भी चेतावनी वाले लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आपको सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज़्यादा पसीना आना, जबड़े या बाएं हाथ में दर्द, बहुत ज़्यादा थकान या अचानक कमज़ोरी महसूस हो, तो गंभीर नुकसान या मौत से बचने के लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. याद रखें कि स्टेंट मरीज की आर्टरीज में मौजूद खास रुकावट का ही इलाज करता है, दिल की लंबी अवधि की सेहत दवाओं के सही इस्तेमाल, स्वस्थ जीवनशैली और लगातार फ़ॉलो-अप देखभाल पर निर्भर करती है. इस खबर के लिए 3 अच्छी क्लिक बेट हेडिंग, एक छोटा इंट्रो, 10 इंग्लिश कीवर्ड्स कोमा के साथ, 5 हिंदी कीवर्ड्स कोमा के साथ, एक इंग्लिश हेडलाइन भी दें. पूरी खबर को 4 छोटी लाइन में बताएं.